Венский оркестр играл, чтобы отвлечь людей от теракта на улице

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Татьяна Лозовенко
Фото: Венский оркестр. Nanopress
Когда в понедельник в Вене исламские террористы напали на город, испуганные мирные жители были вынуждены ждать в Венской опере. В сети появилось видео, где оркестр играет посетителям, несмотря на выстрелы на улице и полицию в зале. Видео опубликовал один из посетителей.
В это время снаружи австрийцы искали убежище, а вооруженная полиция прочищала пять центральных улиц.
Напомним, жителям Вены на момент теракта запретили покидать заведения, в которых они находятся. Администраторам приказали запереться изнутри и не публиковать видео о перемещениях террористов в социальных сетях. По данным СМИ, в Венской опере оставались около тысячи человек. Жертвами теракта в Вене стали 5 людей, 22 получили огнестрельные ранения. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый террорист был сторонником "Исламского государства".
Ранее "Комментарии" писали о подробностях теракта в Вене.
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