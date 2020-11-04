Венский оркестр играл, чтобы отвлечь людей от теракта на улице

Фото: Венский оркестр. Nanopress

Когда в понедельник в Вене исламские террористы напали на город, испуганные мирные жители были вынуждены ждать в Венской опере. В сети появилось видео, где оркестр играет посетителям, несмотря на выстрелы на улице и полицию в зале. Видео опубликовал один из посетителей.

В это время снаружи австрийцы искали убежище, а вооруженная полиция прочищала пять центральных улиц.

"Полиция охраняла нас внутри оперы после выступления. Музыканты начали играть. Террористы не помешают музыке в Вене", — пишет Барбара.

Напомним, жителям Вены на момент теракта запретили покидать заведения, в которых они находятся. Администраторам приказали запереться изнутри и не публиковать видео о перемещениях террористов в социальных сетях. По данным СМИ, в Венской опере оставались около тысячи человек. Жертвами теракта в Вене стали 5 людей, 22 получили огнестрельные ранения. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый террорист был сторонником "Исламского государства".

Ранее "Комментарии" писали о подробностях теракта в Вене.



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