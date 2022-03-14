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Венедиктова заговорила об обмене пленными: что известно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова проинформировала об обмене пленными. Эта процедура может произойти в ближайшие дни. Об этом информируют "Коментарии", делая ссылку на заявление Венедиктовой, прозвучавшее во время телемарафона.

Венедиктова заговорила об обмене пленными: что известно

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Как отметила глава Генеральной прокуратуры, она пока не хочет комментировать то, что может нанести вред военнослужащим, но уже скоро они могут начинать процедуру обмена пленных.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала, что будут делать с военнопленными . С 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Чиновница подчеркнула, что нормы международного гуманитарного права, как и задачи и миссии Международного комитета Красного Креста, следует пересматривать и вносить коррективы. Сейчас в Украине упорядочили нормативную базу по обращению с военнопленными, специалисты разработали порядок действий. На институциональном уровне был создан отдельный Координационный штаб, назначен ответственный секретарь. Украинская сторона будет работать в соответствии с международным гуманитарным правом в сфере обращения с военнопленными, будет формировать обменный фонд. Есть два варианта: либо российских военнопленных будут обменивать, либо они будут нести наказание в Украине. Работает система обмена военнопленными, в которую вовлечен Международный комитет Красного Креста. Каждый пленник будет зафиксирован в списках Красного Креста.


 


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