Венедиктова пообещала обжаловать решение суда по делу Порошенко



















Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала обращение на YouTube-канале Офиса Генерального прокурора относительно решения суда о мере пресечения для Порошенко.

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, фото из открытых источников

"Отмечаю, что фабула дела одинакова для четырех подозреваемых, они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержание под стражей или 1 млрд залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все. Бесспорно, как и с другими фигурантами мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость. Давайте искать ее в суде, не политизируя эти процессы", — сообщила генеральный прокурор.

По ее словам, подозрение подписал заместитель генерального прокурора, потому что он координировал деятельность органов досудебного следствия в этом производстве с самого начала и был знаком со всеми материалами дела. Также генпрокурор подчеркнула, что у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении Петру Порошенко.



В речи Ирина Венедиктова отметила, что позиция генерального прокурора такова: народному депутату, пятому президенту обьявлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций способом, определенным законом, а "все остальные манипуляции — это бред".

Кроме того, она добавила, что решение суда по избранию меры пресечения означает, что "суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения".

Как сообщал портал "Комментарии", суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.





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