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Венедиктова пообещала обжаловать решение суда по делу Порошенко

Решение суда об избрании меры пресечения Порошенко Офис генпрокурора будет обжаловать

сегодня, 08:49
Автор:

Козлова Альбіна
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала обращение на YouTube-канале Офиса Генерального прокурора относительно решения суда о мере пресечения для Порошенко.

Венедиктова пообещала обжаловать решение суда по делу Порошенко

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор, фото из открытых источников

"Отмечаю, что фабула дела одинакова для четырех подозреваемых, они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения — содержание под стражей или 1 млрд залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все. Бесспорно, как и с другими фигурантами мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения. Украине нужна справедливость. Давайте искать ее в суде, не политизируя эти процессы", — сообщила генеральный прокурор.

По ее словам, подозрение подписал заместитель генерального прокурора, потому что он координировал деятельность органов досудебного следствия в этом производстве с самого начала и был знаком со всеми материалами дела. Также генпрокурор подчеркнула, что у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении Петру Порошенко.

В речи Ирина Венедиктова отметила, что позиция генерального прокурора такова: народному депутату, пятому президенту обьявлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций способом, определенным законом, а "все остальные манипуляции — это бред".

Кроме того, она добавила, что решение суда по избранию меры пресечения означает, что "суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения".

Как сообщал портал "Комментарии", суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jbuaieWcUaA
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