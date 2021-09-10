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Велосипедная промышленность не успевает производить колеса: что будет с любимым транспортом

Сбои в цепочке поставок рискуют подорвать производство велосипедов в США и Европ

сегодня, 12:15
Автор:

Хмільовська Інна

Крупнейший розничный продавец велосипедов в Великобритании, стал последним ведущим бизнесом велопромышлености, что сообщил о снижении продаж за нарушения цепочки поставок в связи с кризисом. Это грозит подорвать промышленность США и Европы. Об этом сообщает Forbes.

Велосипедная промышленность не успевает производить колеса: что будет с любимым транспортом

Велосипеды остались без колес , фото с открытых источников

Розничный продавец по замене велосипедов на автозапчасти и сервисного обслуживания заявляет, что продажи велосипедов в одном магазине за последние 20 недель снизились почти на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и предупредил, что для преодоления его проблем может понадобиться время.

Эта цифра отражает жесткую конкуренцию, поскольку спрос на велосипеды для упражнений резко вырос в начале кризиса COVID, проблемы глобального распространения обострились до конца периода торговли.

Торговец, который обладает 404 магазинами, говорит, что спрос велосипедов для взрослых особенно низкий, поскольку отрасль "продолжает испытывать значительные ограничения по производственным мощностям".

Проблемы, с которыми сталкивается крупнейший в Великобритании розничный торговец велосипедами, включают производственные ограничения на предприятиях, инфляцию сырья и перебои в доставке грузов, усложняются нехваткой рабочей силы, особенно с учетом того, что Великобритания столкнулась с нехваткой только 100 тысяч водителей грузовиков.

Некоторые из крупнейших мировых производителей велосипедов рассматривают возможность модернизации своих цепочек поставок из-за неоднократных задержек с поставками запчастей, которые некоторые производители называют самыми долгими за последние десятилетия.

Первоначально производство было прервано, так как азиатские заводы временно закрылись в начале кризиса COVID, но совсем недавно, в июне этого года, Малайзия ввела двухнедельный запрет на производителей, чтобы справиться с последним всплеском, что коснулось некоторых производителей запчастей для велосипедов. Так что проблема не исчезнет.

Напомним, в США мужчина упал с велосипеда прямо в озеро , где на него напал аллигатор.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/markfaithfull/2021/09/09/wheels-risk-coming-off-as-booming-bike-industry-cant-keep-up/?sh=1f4db3c0136b
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