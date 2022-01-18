Великобритания предоставляет Украине противотанковое вооружение: что это может значить

Великобритания приняла решение оказать поддержку Украине и направить противотанковое вооружение. Также в Украину прибудут эксперты для проведения обучения украинских военных. На все эти шаги британский министр обороны пошел на фоне военной угрозы со стороны России. Об этом Бен Уоллес заявил во время выступления в Палате Обществ, передают "Комментарии".

Великобритания предоставляет Украине противотанковое вооружение. Фото из открытых источников

"Мы и наши союзники имеем законные и реальные основания для беспокойства тем, что конфигурация и масштабы собираемых сил при поддержке российских воздушных и морских сил дальнего удара, размещенных в регионе, могут быть использованы для проведения вторжения в Украину", — заявил Бен Уоллес.

Часть вооружения уже была отправлена из Великобритании в понедельник, 17 января. Правда, неизвестно, какой тип вооружения направлен первой партией. Хотя не ожидается, что это будет стратегическое оружие с большим радиусом поражения. Также в Украину прибудут военные из Королевства для проведения учений.

Также Бен Уоллес заявил, что государства свободны в своих стремлениях вступать в НАТО и Россия не может диктовать условия.



"Соединенное Королевство будет отстаивать право стран выбирать свои альянсы. Важнее, чем выбор, который они делают, это право на такой выбор. Во время моего недавнего визита в Швецию и Финляндию двух стран, не входящих в НАТО, было понятно, что попытки Кремля диктовать, что суверенные государства могут или не могут выбирать, были отклонены во всем политическом спектре", – сказал министр.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил британское правительство за поддержку.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противоброневыми и оборонными системами вооружения", – отметил Резников.

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