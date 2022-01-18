Великобритания предоставляет Украине противотанковое вооружение: что это может значить

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Людмила Слободенюк
Великобритания приняла решение оказать поддержку Украине и направить противотанковое вооружение. Также в Украину прибудут эксперты для проведения обучения украинских военных. На все эти шаги британский министр обороны пошел на фоне военной угрозы со стороны России. Об этом Бен Уоллес заявил во время выступления в Палате Обществ, передают "Комментарии".
Великобритания предоставляет Украине противотанковое вооружение. Фото из открытых источников
Часть вооружения уже была отправлена из Великобритании в понедельник, 17 января. Правда, неизвестно, какой тип вооружения направлен первой партией. Хотя не ожидается, что это будет стратегическое оружие с большим радиусом поражения. Также в Украину прибудут военные из Королевства для проведения учений.
Также Бен Уоллес заявил, что государства свободны в своих стремлениях вступать в НАТО и Россия не может диктовать условия.
Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил британское правительство за поддержку.
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