Великобритания направила свой военный корабль в Черное море

Руководство Великобритании направило в черноморскую акваторию корабль королевского флота. Об этом сообщает руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

OPV "Trent" - фото: UKDefenseJournal

Эксперт отмечает, что к украинским берегам плывет OPV "Trent" — новый патрульний корабль британского флота, который приняли на службу лишь в августе 2020 года. По состоянию на 09:00 утра 16 мая он приближался к проливу Босфор.

Представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский заявил, что такие шаги европейских и мировых партнеров Украины способствуют безопасному судоходству в пределах Черноморского бассейна и блокируют "часть рисков".

"Именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков", — говорит активист.

Напомним, что в начале апреля США отправили в Украину два военных корабля своих ВМС. Отмечалось, что они будут патрулировать территорию Черного моря до 4 мая.

Добавим, что несмотря на официальные заявления России об отводе войск от украинских границ, в Черном море продолжают оставаться как минимум два десантных корабля Северного флота и один ракетный крейсер ВМС РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали своим читателям о возможных вариантах развития событий в случае внезапного нападения России со стороны оккупированного Крымского полуострова.

Командование ВСУ считает, что для удачной операции агрессору понадобится гораздо больше бойцов, чем они имеют в этом регионе. Подробности вы найдете в нашем материале.

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