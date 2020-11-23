Вековая традиция: из Канады отправили рождественскую ель жителям Бостона

Жители Галифакса (Канада) отправили рождественскую ель в Бостон, США.

Традиция дарить рождественские деревья существует уже более ста лет. Акция, которая проходит ежегодно, получила название "Дерево для Бостона". Для жителей Бостона из порта Галифакс ель отправляют после крупнейшего взрыва в 1917 году. Таким образом канадцы благодарят за помощь в ликвидации последствий взрыва. В этом году с помощью такого необычного подарка отдают дань благодарности американским медикам, которые помогают своей работой в Канаде бороться с эпидемией коронавируса.

Напомним, что мощнейший взрыв в Галифаксе произошел из-за столкновения двух суден, одно из которых было загружено взрывчаткой. Тогда погибло около 2 тыс. человек, примерно столько же пропало без вести. Взрыв смел с лица земли дома и постройки на площади 160 га, а столб дыма поднялся на высоту более 3,5 км.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам в условиях всемирного карантина. Дарить радость детям в следующей зимы с соблюдением социальной дистанции и в новых масках будут даже Санты.

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