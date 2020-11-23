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Вековая традиция: из Канады отправили рождественскую ель жителям Бостона

Рождественская ель из Галифакса служит благодарностью жителям Бостона

сегодня, 10:35
Автор:

Сергей Медведев

Жители Галифакса (Канада) отправили рождественскую ель в Бостон, США. 

Вековая традиция: из Канады отправили рождественскую ель жителям Бостона

Традиция дарить рождественские деревья существует уже более ста лет. Акция, которая проходит ежегодно, получила название "Дерево для Бостона". Для жителей Бостона из порта Галифакс ель отправляют после крупнейшего взрыва в 1917 году. Таким образом канадцы благодарят за помощь в ликвидации последствий взрыва. В этом году с помощью такого необычного подарка отдают дань благодарности американским медикам, которые помогают своей работой в Канаде бороться с эпидемией коронавируса.

Напомним, что мощнейший взрыв в Галифаксе произошел из-за столкновения двух суден, одно из которых было загружено взрывчаткой. Тогда погибло около 2 тыс. человек, примерно столько же пропало без вести. Взрыв смел с лица земли дома и постройки на площади  160 га, а столб дыма поднялся на высоту более 3,5 км.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам в условиях всемирного карантина. Дарить радость детям в следующей зимы с соблюдением социальной дистанции и в новых масках будут даже Санты.


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Источник: https://cfts.org.ua/news/2020/11/23/iz_porta_galifaks_otpravili_rozhdestvenskuyu_el_v_boston_traditsii_bolee_100_let_foto_61990
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