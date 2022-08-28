Важные события – итоги: как прожила Украина уходящую неделю

Главные итоги уходящей недели для Украины. Что самое важное произошло на фронтах, в политике, экономике, на дипломатическом фронте? Какие могут быть последствия? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Один из главных итогов уходящей недели – выделение Украине рекордного пакета американской помощи

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец считает одним из главных итогов уходящей недели – выделение Украине рекордного пакета американской помощи (2,98 млрд долларов), в который войдут, как предполагается, новейшие образцы вооружения.

"Кроме того, – продолжает он, – стало известно об обучении украинских пилотов американскими специалистами на самолетах F-15, F-16, F-18. А также — возможная передача Украине старых, но эффективных реликтов холодной войны — "бородавочников" (американский одноместный двухдвигательный штурмовик)".

По мнению эксперта, попытка убийства пропагандиста Дугина завершилась убийством его дочери. Хоть целью явно была не она.

"Целью российских спецслужб (а действовали именно они) был более топовый персонаж – Дугин. Что, по их задумке, должно было стать сигналом для новых "ударов возмездия" по украинским городам. Для того и стягивали все эти ракеты и самолеты к нашим границам, в том числе на территории Беларуси. Но в итоге Путин "сдулся", потому что история "не взлетела". Смерть Дугиной не разогрела российское общество. Мобилизационно не сработала. И Путин, понимая, что поток добровольцев и "волонтеров", желающих воевать в Украине, иссякает, вынужден был издать указ о мобилизации дополнительно свыше 130 тысяч россиян в армию", – поясняет Тарас Березовец.

Он считает важным, что МАГАТЭ не пошла на российские провокации в районе Запорожской АЭС. И намерена направить туда миссию именно через украинскую территорию. Не менее важен, акцентирует эксперт, вывод российской авиации из Крыма и перевод ее в Новороссийск.

"Всё это демонстрирует, что россияне начали "вилять", что они "проваливаются", что понимают силу новейшего вооружения, которое получает ВСУ. А оно пойдет новым потоком с октября, когда заработает ленд-лиз, – подчеркивает Тарас Березовец. – Да и сейчас пошло морским путем, в большем количестве. Если ранее его добрасывали оперативно, но мало, то теперь везут не так споро, но очень много. А русские, понятно, не могут топить американский транспорт. Им остается лишь скрежетать зубами, наблюдая за тем, как вооружение США для Украины приходит в порты Польши и Германии – и вскоре оказывается на передовой".

Беззубая ярость, бессмысленный террор, массированные ракетные обстрелы, рекордное количество воздушных тревог в украинских городах именно 24 августа – что это как не признание нашей независимости

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко поделился такими мыслями:

"Большим, сложным и неосязаемым часто даже для человеческого разума явлениям мы привыкли присваивать символы, упрощающие восприятие и позволяющие нам пользоваться этими явлениями в повседневной жизни, даже не вдаваясь глубоко в их суть. Государство – одно из таких явлений, требующее целого набора символов, его характеризующих. Наряду с официальными, определенными Конституцией символами государства, такими как герб, гимн, флаг, особую роль для олицетворения государственного суверенитета играют символические даты. На этой неделе мы отметили самую важную для украинской государственности символическую дату — День Независимости. И в этом году этот День, наверное, впервые с момента оглашения нашей независимости, в полной мере и в самом себе приобрел силу символа государства. Без военных парадов и шествий, без официальных пафосных мероприятий, без концертов и салютов, которые всегда нужны были, чтобы привлечь внимания граждан к важности события, – в этом году День Независимости Украины воспринимался всеми как подтверждение факта состоявшегося, полноценного и несокрушимого ни врагом, ни временем государства".

По мнению эксперта, особенно символичным это признание было со стороны тех, кто всегда ставил под сомнения, стремился, и сейчас с помощью агрессивной войны пытается разрушить нашу государственность.

"Беззубая ярость, бессмысленный террор, массированные ракетные обстрелы, рекордное количество воздушных тревог в украинских городах именно 24 августа – что это как не признание этого символа, его значения, его силы, и всего того, что он означает и олицетворяет" — задается риторическим вопросом Александр Гаврутенко.

Он считает, что вторым символическим событием уходящей недели, которое перекликается с Днем независимости, и которое из простой бесперспективной формальности превратилось в реальную силу, с помощью которой Украина способна восстановить суверенитет над всей нашей территорией, стал саммит Крымской платформы. Тот самый, что прошел 23 августа, в еще одну важную для нас дату – День государственного флага.

"И если политическое решение для деоккупации Крыма еще предстоит выработать на полях саммита, то события последних недель на поле боя показали, что для полуострова, ровно, как и всех других территорий, у Украины появляются более доходчивые и убедительные для агрессора аргументы, – отмечает эксперт. – А именно – возможности и средства, интенсивность применение которых, надеюсь, будет в дальнейшем только нарастать".

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