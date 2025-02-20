Важные изменения в "Дія": ветераны и семьи военных могут оформить статус онлайн

Теперь украинские ветераны и семьи погибших защитников могут получить официальный статус без посещения госучреждений. Минцифры запустило два новых сервиса в "Дія", значительно упрощающих оформление статуса лица с инвалидностью в результате войны (ОИСВ) и члена семьи погибшего военного (ЧСЗ). Теперь заявление можно подать через несколько минут, не выходя из дома.

Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Раньше для получения этих статусов нужно было тратить время в очередях и собирать документы лично. Теперь же цифровизация позволяет подать заявку онлайн или через ближайший ЦНАП.

Кто может воспользоваться новыми услугами

Статус ОИОС могут получить участники боевых действий, имеющие справку об инвалидности от МСЭК или специальной экспертной комиссии.

Статус ЧСЗ доступен для родственников погибших военных, в частности:

жен или мужей (при наличии свидетельства о браке),

детей, потерявших родителей или получивших инвалидность до совершеннолетия,

родителей погибшего защитника или защитницы.

Чтобы подать заявление, достаточно загрузить документы, подтверждающие участие военного в боевых действиях и факт его смерти. Если данные уже есть в государственных реестрах, "Дія" автоматически их подтянет.

Этот шаг – еще один важный шаг в поддержке наших защитников и их семей. Государство должно быть там, где его больше нуждаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что почти 70% украинских ветеранов выражают желание заниматься предпринимательством, при этом более половины из них нуждаются в материальной помощи. Однако подавляющее большинство ветеранов считают, что государство не выполняет своих обязательств и решить эту проблему возможно только через переход от системы пожизненного содержания к созданию условий для их экономической активности.