Важно, чтобы общество не подверглось панике: министр обороны о плане-максимуме Кремля

Министр высказался о планах России фото из открытых источников

Россия блефует и повышает ставки, стараясь быть непредсказуемой. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время интервью изданию Armyinform.



По его словам, россияне действительно очень прагматические и оценивают последствия военного вторжения на территорию другой страны. По мнению министра, цель Путина заставить Байдена идти на переговоры, не получив при этом новых санкций.

Алексей Резников убежден, что очень важно, чтобы украинцы не поддавались панике. Поэтому нужно не допускать хаоса и дестабилизации внутри страны. Ведь на "расшатывание" направлена гибридная информационная война, в том числе и за счет "антивакцинаторов". Поскольку в России вакцинируют всех граждан, там прививки делает даже духовенство.



Министр считает, что Кремль готовит для себя почву, возможно, и для военного сценария.

"Влиятельные американские и европейские СМИ снова распространили информацию о возможном российском широкомасштабном вторжении. С направлениями ударов, указанием количества войск и утверждением, что план максимум у РФ — захватить две трети Украины… План-максимум Кремля — сделать так, чтобы Украины вообще не было. Это не секрет. Западные журналисты делают свою работу — мы должны делать свою", — пояснил Резников.

Кроме того, он добавил, что если наступление состоится, это будет иметь катастрофические последствия для Украины, России, Европы.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны рассказал, что будет делать на новой должности. В частности, он отметил, что сначала будет проведен аудит, как финансовый, так и юридический. Алексей Резников обратится в Госаудит с просьбой провести соответствующие процедуры.

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