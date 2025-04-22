Ватикан обнародовал завещание Франциска: что в нем

Обнародовано духовное завещание Папы Римского Франциска, который умер вчера в возрасте 88 лет. Документ был составлен почти за три года до смерти понтифика.

Папа Франциск. Фото: из открытых источников

В завещании Франциска от 29 июня 2022 года названо место его будущего захоронения – в базилике Святой Марии Великой. Также отмечается, что на могиле должна быть только надпись имени 266-го Папы Римского: "Франциск" (Franciscus).

В тексте документа говорится, что понтифик еще три года назад, чувствуя приближение окончания своей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь изложил свои последние пожелания о месте своего захоронения.

"На протяжении всей моей жизни, и во время моего служения священником и епископом, я всегда доверял себя Матери нашего Господа, Пресвятой Деве Марии. По этой причине я прошу, чтобы мои бренные останки покоились — в ожидании дня Воскресения — в папской базилике Святой Марии Великой. Желаю, чтобы мой последний земной путь закончился именно в этом древнем Марийском санктуарии, где я всегда останавливался бы на молитве в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, с верой доверяя свои намерения Непорочной Матери и благодаря за Ее нежную и материнскую опеку. Я прошу подготовить мою гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца базилики, как показано на прилагаемом плане. Могила должна быть в земле; простой, без особого орнамента, с лишь надписью: Franciscus", – говорится в документе.

Этот текст датируется 29 июнем 2022 года.

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