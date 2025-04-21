Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска

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Slava Kot
21 апреля Святой Престол объявил о смерти Папы Римского Франциска. В Ватикане официально не раскрывают причину смерти понтифика, однако итальянские СМИ обнародовали вероятную версию.
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Пресс-служба Ватикана официально сообщила о смерти 88-летнего Папы Римского. Франциск ушел в вечность в понедельник утром, находясь в своей резиденции в Ватикане.
Официальное заявление Ватикана с точными деталями смерти Папы Римского ожидается в ближайшее время. Однако, по сообщению итальянского издания Corriere della Sera, предварительной причиной смерти Франциска могла стать остановка сердца, вызванная инсультом. Это произошло на фоне сложного выздоровления Папы Римского.
Еще в феврале Франциск был госпитализирован с симптомами простуды. Впоследствии врачи диагностировали у него переросший в пневмонию бронхит. Понтифик провел в больнице больше месяца, и хотя 23 марта его официально выписали, состояние здоровья было под вопросом. В последние недели Франциск почти не появлялся на публике, а во время пасхальных богослужений его заменяли другие представители Церкви.
Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) стал 266-м Папой Римским в 2013 году. Он был первым Папой-иезуитом, первым из Южной Америки и первым, кто взял имя в честь святого Франциска Ассизского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой Римским.
Также "Комментарии" писали, что святой Малахий 900 лет назад предсказал конец света после смерти последнего Папы. Некоторые исследователи считают, что речь идет о смерти Франциска.
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