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Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска

Итальянские СМИ назвали неофициальную причину смерти Папы Римского Франциска.

сегодня, 15:38
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Автор:
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Slava Kot

21 апреля Святой Престол объявил о смерти Папы Римского Франциска. В Ватикане официально не раскрывают причину смерти понтифика, однако итальянские СМИ обнародовали вероятную версию.

Стала известна причина смерти Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Пресс-служба Ватикана официально сообщила о смерти 88-летнего Папы Римского. Франциск ушел в вечность в понедельник утром, находясь в своей резиденции в Ватикане.

"Самые дорогие братья и сестры, я с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца. Сегодня утром в 7:35 Римский епископ Франциск вернулся в дом Отца", — объявил кардинал Кевин Фаррелл, не назвавший причину смерти Франциска.

Официальное заявление Ватикана с точными деталями смерти Папы Римского ожидается в ближайшее время. Однако, по сообщению итальянского издания Corriere della Sera, предварительной причиной смерти Франциска могла стать остановка сердца, вызванная инсультом. Это произошло на фоне сложного выздоровления Папы Римского.

Еще в феврале Франциск был госпитализирован с симптомами простуды. Впоследствии врачи диагностировали у него переросший в пневмонию бронхит. Понтифик провел в больнице больше месяца, и хотя 23 марта его официально выписали, состояние здоровья было под вопросом. В последние недели Франциск почти не появлялся на публике, а во время пасхальных богослужений его заменяли другие представители Церкви.

Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) стал 266-м Папой Римским в 2013 году. Он был первым Папой-иезуитом, первым из Южной Америки и первым, кто взял имя в честь святого Франциска Ассизского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой Римским.

Также "Комментарии" писали, что святой Малахий 900 лет назад предсказал конец света после смерти последнего Папы. Некоторые исследователи считают, что речь идет о смерти Франциска.



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Источник: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_aprile_21/e-morto-papa-francesco-c4543ec5-9b12-4043-bdb5-139c4e969xlk.shtml?refresh_ce
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