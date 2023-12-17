Варшава выполнила обещание: какое мощное вооружение получили ВСУ

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Лиля Воробьева
Теперь украинские военные смогут уничтожать врага минометным огнем, находясь под надежной защитой стальной брони новой, мощной машины.
Польские самоходные минометы Rak (фото из открытых источников)
В нашу страну наконец-то привезли польские самоходные минометы Rak в количестве 24 единицы.
Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рипке.
Как утверждает военный аналитик, 120-мм минометы Rak установлены на бронированные колесные платформы. Изготовить и поставить эти машины в Украину польские власти обещали Украине еще весной. И вот теперь ее выполнили. Новые самоходные машины могут вести навесной огонь с расстояния до
"Эти машины помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку те смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони. После стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние", — сообщает Рипке.
Военный аналитик добавляет, что на польские машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.
Самоходные минометы Rak – это вариант самоходного миномета SMG 120 "Rak" на гусеничном шасси немецкого БТР "Marder". В сентябре 2021 года польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola представила новую версию самоходного 120-мм гусеничного миномета M120G Rak.
Тактико-технические характеристики:
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