Варшава выполнила обещание: какое мощное вооружение получили ВСУ

Теперь украинские военные смогут уничтожать врага минометным огнем, находясь под надежной защитой стальной брони новой, мощной машины.

Польские самоходные минометы Rak (фото из открытых источников)

В нашу страну наконец-то привезли польские самоходные минометы Rak в количестве 24 единицы.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рипке.

Как утверждает военный аналитик, 120-мм минометы Rak установлены на бронированные колесные платформы. Изготовить и поставить эти машины в Украину польские власти обещали Украине еще весной. И вот теперь ее выполнили. Новые самоходные машины могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км .

"Эти машины помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку те смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони. После стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние", — сообщает Рипке.

Военный аналитик добавляет, что на польские машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.

Самоходные минометы Rak – это вариант самоходного миномета SMG 120 "Rak" на гусеничном шасси немецкого БТР "Marder". В сентябре 2021 года польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola представила новую версию самоходного 120-мм гусеничного миномета M120G Rak.

Тактико-технические характеристики:

Калибр, мм: 120

Боекомплект, шт: 46

Максимальное расстояние, км: 12

Переход в боевое положение, с: 30

Время ухода с огневой позиции, с: 15.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США пригрозили "концом режима" союзнику Путина. Соединенные Штаты в новом заявлении сообщили Северной Корее, что в случае применения ядерного оружия режиму лидера КНДР Ким Чен Ина придет конец. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого дома. Американские чиновники встретились с должностными лицами из Южной Кореи и подтвердили свою готовность помочь азиатской стране укреплять военный потенциал.