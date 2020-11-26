«Варфоломей - обезьянка Вашингтона»: в центре Киева прошел митинг против Вселенского патриарха

В социальных сетях появилась информация о том, что в центре украинской столицы прошел митинг против патриарха Константинопольского Варфоломея. Кто является организатором мирной акции протеста — неизвестно.

На фотографиях видно, что собравшиеся на Софиевской площади люди стоят с плакатами, на которых написано: "Варфоломей брехун", "Варфоломей — обезьянка Вашингтона". При этом высказывающиеся против патриарха Константинопольского не сообщают, являются ли они представителями какой-то конкретной организации.

Также известно, что в Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины об акции и ее организаторах ничего не знают.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что, спустя месяц, после того как глава Кипрской церкви без согласия духовенства единолично признал ПЦУ, а внутри самой церкви назревал раскол из-за украинского вопроса, на Кипре провели заседание синода, чтобы окончательно разобраться в вопросе. В итоге большинство духовенства проголосовало за признание Православной Церкви Украины. Но даже после такого результата греческие СМИ продолжают писать о расколе внутри высшего духовенства, ведь часть священнослужителей не могут принять признание ПЦУ, и проведенное голосование считают поспешным.





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