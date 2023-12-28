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Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности

"Верческую грамоту" и Гетманскую булаву уже переданы Главнокомандующему почтой

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Активисты общественной инициативы "Украинская Солидарность" совместно с ОО "Украинское казачество" провели казачье вече, на котором собрали представителей всех регионов Украины. Во время вече прошли выборы Гетмана всей Украины, на которых единогласно была поддержана кандидатура главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного гетманом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Депо".

Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Валерий Федорович за время пребывания в должности Главнокомандующего доказал всему украинскому народу, что он достойный сын украинского народа и что он, в отличие от всех других чиновников, не изменит своим принципам, ценностям, своему народу и своим братьям-казакам, защищающим с ним бок о бок нашу Неньку", — говорится в сообщении.

"Верчественная грамота" и Гетманская булава уже переданы Главнокомандующему почтой.

Вместе с тем "Украинская солидарность" призвала все казацкие сообщества присоединиться к ним и признать Залужного Гетманом всего украинского казачества.

Также стоит отметить, что на собрании казачество обсудило вопросы действия Переяславского соглашения и Мартовских статей. В результате дебатов казачество сошлось на том, чтобы денонсировать эти договоры.

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Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности - фото 2

Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности - фото 3

Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности - фото 4

Валерий Залужный избран Гетманом Украины: подробности - фото 5




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Источник: https://www.depo.ua/ukr/war/golovnokomanduvacha-zsu-valeriya-zaluzhnogo-obrano-getmanom-ukraini-202312281455421
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Обсуждения

так

сегодня, 17:11

Слава! Слава! Слава Герою!

morrison

сегодня, 17:08

шо це за пацієнти і де їх шаровари?


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