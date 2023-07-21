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ВАКС закрыл Дело Сенниченко: НАБУ не обжалуемое решение суда выполнять отказывается

На сегодняшний день прокурор подал апелляционную жалобу на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которая не обжалуется

сегодня, 12:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Высший антикоррупционный суд по безосновательности обвинений соответствующим постановлением 22.06.2023 закрыл так называемое "Дело Сенниченко", что не остановило прокурора САП. Была подана апелляционная жалоба на необжалуемое решение суда, пытаясь затянуть ее исполнение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает SPILNO.

ВАКС закрыл Дело Сенниченко: НАБУ не обжалуемое решение суда выполнять отказывается

Судебное решение. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале, адвокат Андрей Цыганков считает такие действия манипуляциями и противодействует правосудию, что в дальнейшем подрывает доверие к антикоррупционным структурам. Решение не выполняется, а жалоба находится в антикоррупционном суде, где рассматривается судьей в отпуске.  


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“На сегодняшний день прокурор подал апелляционную жалобу на определение следователя судьи Высшего антикоррупционного суда, которая не обжалуется. Как говорят на украинском по белому написано, что определение не обжалуется, но с целью невыполнения решения суда противодействия правосудию, на сегодняшний день, которая подтвердит в данном случае фиаско Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу Сенниченко подана апелляционная жалоба на необжалуемое решение, чтобы затянуть.

В публикации отмечают, что ситуация свидетельствует об определенной системности в попытках антикоррупционных органов затягивания дела Сенниченко и превращении его в политическую пиар-деятельность, не оставляющую ни НАБУ, ни САП времени на расследование дел реальных коррупционеров, и привлечение их к ответственности.

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Источник: https://spilno.org/news/chomu-nabu-ne-vykonuye-rishennya-sudu-po-spravi-sennychenka-komentar-advokata-andriya-tsyhankova
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