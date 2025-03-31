ВАКС принял беспрецедентное решение по экспредседателю Хмельницкой МСЭК Крупы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил под стражей бывшую главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу, в то же время уменьшив сумму залога с 230 млн грн до 130 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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Согласно официальной информации, 31 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляцию защиты по решению следственного судьи от 20 марта 2025 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Рассмотрев жалобу, коллегия судей частично ее удовлетворила, отменив предварительное определение суда и вынеся новое решение, которым уменьшила размер залога до 130 млн. грн. В других аспектах решение осталось без изменений.

Следствие подозревает фигурантку в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Хотя пресс-служба суда не называет имени подозреваемого, из материалов дела следует, что речь идет о Татьяне Крупе.

Ранее, 11 февраля, Апелляционная палата ВАКС покинула ее под стражей до 23 марта, определив залог в 260 млн. грн.

Напомним, что в октябре 2024 года стражи порядка разоблачили Крупу и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли около 6 млн долларов в разных валютах.

Первоначально суд установил залог в 500 млн грн, однако позже его уменьшили до 280 млн грн.

Портал "Комментарии" писал, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила решение ВАКС по аресту имущества Татьяны Крупы, главного врача Хмельницкой областной МСЭК, и третьих лиц, связанных с этим делом.

Суд рассмотрел апелляции защиты и представителей третьих лиц по аресту их имущества, наложенного постановлением следственного судьи ВАКС 11 октября 2024 года. В результате рассмотрения суд частично удовлетворил апелляции представителей третьих лиц, отменив арест на принадлежащую им квартиру и земельный участок. Все остальные части определения оставлены по-прежнему.