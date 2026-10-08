ВАКС подтвердил, что передача денег в частные фонды не может считаться прямой помощью ВСУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заявил , что перевод денег частным благотворительным фондам не может приравниваться к автоматической помощи Вооруженным Силам. Так, в суде объяснили отказ утверждать соглашение с нардепом Александром Качным по делу о незаконном обогащении. По ее условиям он должен был перечислить 3 млн. грн. в поддержку Сил обороны через благотворительный фонд.

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Судья-спикер ВАКС Инна Сердюкова объяснила, что деньги предлагали перечислить на счет частного фонда, а не непосредственно ВСУ.

"Суд считал, что перевод 3 млн грн на счет благотворительного фонда не может автоматически приравниваться к прямой помощи ВСУ, а дальнейшее использование этих средств находится вне контроля суда и сторон соглашения", — заявила Сердюкова.

По ее словам, суд рассматривал предложенное сторонами соглашение на соответствие требованиям действующего законодательства и возможность его утверждения. "Суд отказал в утверждении указанного соглашения… Постановление вступило в законную силу и, согласно законодательству, обжалованию не подлежит", — подчеркнула судья-спикер ВАКС.

Сердюкова напомнила, что согласно законодательству САП должна уважать независимость суда и не ставить под сомнение судебные решения вне процедуры их обжалования.

Она также призвала воздерживаться от публичных оценок, которые могут создавать у общества ошибочное представление о содержании и мотивах судебных решений.