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ВАКС підтвердив, що передача грошей на приватні фонди не може вважатися прямою допомогою ЗСУ

Відповідно до законодавства, САП має визнавати незалежність судової системи та не оскаржувати судові рішення поза встановленим порядком їхнього перегляду

8 жовтня 2026, 16:25
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Клименко Елена

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заявив, що переказ грошей приватним благодійним фондам не може прирівнюватися до автоматичної допомоги Збройним Силам. Так у суді пояснили відмову затверджувати угоду з нардепом Олександром Качним у справі про незаконне збагачення. За її умовами він мав перерахувати 3 млн грн на підтримку Сил оборони через благодійний фонд.

ВАКС підтвердив, що передача грошей на приватні фонди не може вважатися прямою допомогою ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

Суддя-спікер ВАКС Інна Сердюкова пояснила: гроші пропонували перерахувати на рахунок приватного фонду, а не безпосередньо ЗСУ.

"Суд вважав, що переказ 3 млн грн на рахунок благодійного фонду не може автоматично прирівнюватися до прямої допомоги ЗСУ, а подальше використання цих коштів перебуває поза межами контролю суду та сторін угоди", — заявила Сердюкова. 

За її словами, суд розглядав запропоновану сторонами угоду на відповідність вимогам чинного законодавства та можливість її затвердження. "Суд відмовив у затвердженні вказаної угоди… Ухвала набрала законної сили та, відповідно до законодавства, оскарженню не підлягає", — наголосила суддя-спікер ВАКС.

Сердюкова нагадала, що, згідно із законодавством, САП повинна поважати незалежність суду та не ставити під сумнів судові рішення поза межами процедури їх оскарження.

Вона також закликала утримуватися від публічних оцінок, які можуть створювати у суспільства хибне уявлення про зміст і мотиви судових рішень.



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