logo

BTC/USD

40039.20

ETH/USD

3027.20

LTC/USD

104.41

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Житомирской области произошел взрыв на трубопроводе: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Житомирской области произошел взрыв на трубопроводе: что известно

В результате аварии произошла утечка нефтепродуктов в Овручской общине

сегодня, 17:53
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Житомирской области 11 апреля произошел взрыв и разгерметизация на трубопроводе "Самара – Западное направление". По этому трубопроводу проходили нефтепродукты. Инцидент произошел в селе Рудня, подробности не сообщаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В Житомирской области произошел взрыв на трубопроводе: что известно

Фото Государственной экологичной службы

Инспекторы Государственной экологической инспекции Полесского округа осмотрели место происшествия. В результате разгерметизации произошла утечка нефтепродуктов на землю. Экологи отобрали пробы для лабораторных исследований и замерили площади загрязненных территорий. Предварительно разлилось дизельное горючее. Результаты исследований и подсчитанная сумма ущерба будут добавлены к материалам уголовного производства, открытом следователями Национальной полиции.

Управляющий трубопроводом с 2021 года – компания "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы страны. Известно, что трубопроводом занимается департамент компании по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

Как сообщал портал, в Минокружении рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины. И.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал о ситуации в Чернобыльской зоне, загрязнении окружающей среды от боевых действий, санкциях против агрессора и сотрудничестве с Еврокомиссией.

Также мы писали , что эксперты рассказали, как повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине. Верховная Рада одобрила т.н. "ресурсный" закон №5600, предусматривающий, среди прочего, увеличение ставки на выбросы СО2, сброс вредных веществ в воду, хранение твердых отходов. Эксперты оценили для издания "Комментарии", способно ли нововведение серьезно улучшить экологическую ситуацию.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dei.gov.ua/posts/2186
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!