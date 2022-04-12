В Житомирской области произошел взрыв на трубопроводе: что известно

В Житомирской области 11 апреля произошел взрыв и разгерметизация на трубопроводе "Самара – Западное направление". По этому трубопроводу проходили нефтепродукты. Инцидент произошел в селе Рудня, подробности не сообщаются. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Фото Государственной экологичной службы

Инспекторы Государственной экологической инспекции Полесского округа осмотрели место происшествия. В результате разгерметизации произошла утечка нефтепродуктов на землю. Экологи отобрали пробы для лабораторных исследований и замерили площади загрязненных территорий. Предварительно разлилось дизельное горючее. Результаты исследований и подсчитанная сумма ущерба будут добавлены к материалам уголовного производства, открытом следователями Национальной полиции.

Управляющий трубопроводом с 2021 года – компания "Укртранснафта", оператор нефтетранспортной системы страны. Известно, что трубопроводом занимается департамент компании по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.



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