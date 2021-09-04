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В Житомирской области пассажирский автобус врезался в автовоз: 11 пострадавших, есть погибший (ФОТО)

Автобус, ехавший из Польши, в котором находились 25 пассажиров и два водителя, после столкновения с автовозом, загорелся

сегодня, 13:29
Автор:

Лиля Воробьева

В Житомирской области ночью произошло страшное ДТП. На дороге пассажирский автобус врезался в автовоз, в результате аварии пострадали одиннадцать человек и один человек погиб. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

В Житомирской области пассажирский автобус врезался в автовоз: 11 пострадавших, есть погибший (ФОТО)

После ДТП произошло возгорание автобуса / zt.npu.gov.ua

В сообщении говорится, что ДТП произошло возле села Стрибожи, на 177 км автомобильной дороги Киев — Чоп. Правоохранители выяснили, что водитель автобуса Neoplan, который ехал из Польши в Мариуполь, врезался в автовоз. В результате транспортное средство загорелось, когда в нем было 25 пассажиров, которые являются гражданами Украины.

Во время столкновения погиб еще один водитель, который на тот момент отдыхал. Известно, что в ДТП пострадали одиннадцать человек, медики оказали им помощь.

В полиции уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК. Сейчас ведется расследование.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Житомирской области столкнулись маршрутка и грузовик, четыре жертвы. В Коростенском районе, на 143 км автодороги "Киев-Ковель", на выезде из с. Грозное произошло ДТП. По предварительным данным правоохранителей, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из Киева в пгт Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом — она выехала на встречную полосу движения. Известно о гибели четырех человек: водитель маршрутки и трое его пассажиров. За рулем грузовика находился 64-летний житель Запорожья, он получил травмы.  На месте происшествия работали полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших в аварии.


 


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/bezpeka-na-dorozi/na-zhitomirshhini-policziya-zyasovuje-obstavini-dtp-za-uchasti-mizhnarodnogo-avtobusa-ta-avtovoza/
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