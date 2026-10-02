В Житомирском горсовете раскрыли зарплаты чиновников: сколько людей получают более 50 тысяч

В Житомирском городском совете назвали количество должностных лиц, которые в 2026 году получали более 50 тысяч гривен ежемесячно зарплаты. Соответствующие данные содержатся в ответе горсовета на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Зарплата чиновников Житомирского горсовета

Согласно предоставленному документу, ежемесячную заработную плату более 50 тыс. грн. получали восемь работников исполнительного комитета Житомирского городского совета. При этом в указанную сумму не включались материальная помощь и единовременные выплаты.

В эту категорию входили секретарь городского совета, заместители городского головы, управляющий делами и староста. В ответе также указаны работники исполнительного комитета и исполнительные органы горсовета, которые получали такие выплаты.

В то же время в горсовете особо подчеркнули, что в 2026 году ежемесячных зарплат более 75 тысяч гривен и более 100 тысяч гривен работники исполнительного комитета и исполнительных органов Житомирского городского совета не получали.

Таким образом, официально речь идет именно о восьми работниках с зарплатами более 50 тысяч гривен в месяц. В то же время, ответ горсовета не содержит разбивки по каждому должностному лицу с указанием конкретной зарплаты, а также не уточняет фактический размер выплат каждого из них.

Документ датирован 2 октября 2026 г. и подписан первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Светланой Ольшанской.

Также издание "Комментарии" сообщало – ждет ли гривну новый удар: прогноз доллара и евро на октябрь.



