kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.08.2020

BTC/USD

11640.08

ETH/USD

396.34

LTC/USD

61.00

НБУ 25.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Житомире при участии Виктора Развадовского прошел Молодежный форум «Молодежь выбирает будущее»
commentss НОВОСТИ Все новости

В Житомире при участии Виктора Развадовского прошел Молодежный форум «Молодежь выбирает будущее»

Молодежь совместно с руководителем областной организации политической партии "За Будущее" Виктором Развадовским создала символическую стену проблем

сегодня, 14:11
Автор:

Станислав Молчанов

В Житомире на День Независимости прошел Молодежный форум "Молодежь выбирает будущее", который собрал более сотни настоящих патриотов по всему региону. В мероприятии принял участие председатель Житомирского областного отделения политической партии "За Будущее" Виктор Развадовский, сообщили нашему изданию в пресс-службе партии.

Обращаясь к участникам форму "Молодежь выбирает будущее", Виктор Развадовский призвал "вместе создать такое будущее, чтобы не было стыдно смотреть, в первую очередь. в глаза нашим родителям, детям, друзьям".

В Житомире при участии Виктора Развадовского прошел Молодежный форум «Молодежь выбирает будущее»

"Вместе с вами мы должны выработать ту стратегию, которая даст нам победу на выборах 25 октября. Я верю, и призываю каждого из вас - приложить столько усилий, чтобы одержать уверенную победу! Чтобы мы доказали обществу, что мы профессионалы, пришедшие работать для людей и которых мы не подведем", - подчеркнул он во время форума.

Также Виктор Развадовский передал всем присутствующим приветствие и пожелания единства и сплоченности от лидера партии Игоря Палицы.

Во время форума молодые люди из разных уголков области обсудили проблемы регионов, которые нужно немедленно решить. В своих выступлениях молодежь отмечала, что решить эти проблемы они могут только совместно с командой профессиональных людей, которые имеют опыт в управленческих делах.

В завершение мероприятия молодые люди совместно с руководителем областной организации политической партии "За Будущее" Виктором Развадовским создали символическую стену проблем и сделали первый шаг к будущему, сообщает партия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!