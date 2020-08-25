В Житомире при участии Виктора Развадовского прошел Молодежный форум «Молодежь выбирает будущее»

В Житомире на День Независимости прошел Молодежный форум "Молодежь выбирает будущее", который собрал более сотни настоящих патриотов по всему региону. В мероприятии принял участие председатель Житомирского областного отделения политической партии "За Будущее" Виктор Развадовский, сообщили нашему изданию в пресс-службе партии.

Обращаясь к участникам форму "Молодежь выбирает будущее", Виктор Развадовский призвал "вместе создать такое будущее, чтобы не было стыдно смотреть, в первую очередь. в глаза нашим родителям, детям, друзьям".

"Вместе с вами мы должны выработать ту стратегию, которая даст нам победу на выборах 25 октября. Я верю, и призываю каждого из вас - приложить столько усилий, чтобы одержать уверенную победу! Чтобы мы доказали обществу, что мы профессионалы, пришедшие работать для людей и которых мы не подведем", - подчеркнул он во время форума.

Также Виктор Развадовский передал всем присутствующим приветствие и пожелания единства и сплоченности от лидера партии Игоря Палицы.

Во время форума молодые люди из разных уголков области обсудили проблемы регионов, которые нужно немедленно решить. В своих выступлениях молодежь отмечала, что решить эти проблемы они могут только совместно с командой профессиональных людей, которые имеют опыт в управленческих делах.

В завершение мероприятия молодые люди совместно с руководителем областной организации политической партии "За Будущее" Виктором Развадовским создали символическую стену проблем и сделали первый шаг к будущему, сообщает партия.

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