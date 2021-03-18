В Запорожье сожитель матери выбросил маленькую девочку из многоэтажки – СМИ

Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
58932.73
ETH/USD
1825.26
LTC/USD
205.51
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В Запорожье на улице
Энтузиастов мужчина
в состоянии алкогольного опьянения выкинул из окна 9-го этажа жилого дома
шестилетнюю девочку. Об этом сообщил телеграм-канал "Это Запорожье".
Запорожье (фото из открытых источников)
Ребенок погиб на месте от полученных травм. По предварительной информации, сожитель одной из женщин, проживающих на улице Василия Сергиенка, находился дома один с ее маленькой дочерью. Мужчину задержали сотрудники полиции.
Напомним, в Забайкальском крае России, городе Чита, произошло убийство 9-летней девочки прямо в её квартире. Ребенка застрелил пьяный сосед, которому якобы мешал шум. Об этом сообщается в одном из местных изданий. Перед смертью жертва жестокого убийцы записывала видео в TikTok, где рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть буйный сосед, буквально выламывая двери. На тот момент из взрослых дома никого не было, так как отец вышел в магазин, оставив детей дома одних. В это время сосед стал стучать со всей силы в дверь, пытаясь её выбить. Разъяренный мужчина бил по двери руками и ногами, матерясь при этом. На видео ребенок рассказывает, что это продолжалось уже в течение нескольких минут. Причиной тому был якобы шум, доносящийся из ее квартиры, так как в тот момент там делали ремонт. Девочка говорила, что ей очень страшно и она не знает, что ей делать. Также на записи отчетливо слышны стуки в дверь. Это было последнее видео, снятое ребенком. Спустя 20 минут она умерла от огнестрельного ранения.В YouTube также было опубликован ролик под названием "Убийство моей дочурки через 20 минут после этого видео". Вероятно, его опубликовал отец убитой девочки. В описании под видео он написал, что его дочь ждала прихода подруги. Поэтому когда громкие стуки закончились, кто-то тихо постучал в дверь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости