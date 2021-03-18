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Главная Новости Общество события В Запорожье сожитель матери выбросил маленькую девочку из многоэтажки – СМИ
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В Запорожье сожитель матери выбросил маленькую девочку из многоэтажки – СМИ

Происшествие случилось в доме на улице Энтузиастов, где с девятого этажа упала шестилетняя девочка

сегодня, 02:37
Автор:

Ольга Чародий

В Запорожье на улице Энтузиастов мужчина в состоянии алкогольного опьянения выкинул из окна 9-го этажа жилого дома шестилетнюю девочку. Об этом сообщил телеграм-канал "Это Запорожье".

В Запорожье сожитель матери выбросил маленькую девочку из многоэтажки – СМИ

Запорожье (фото из открытых источников)

Ребенок погиб на месте от полученных травм. По предварительной информации, сожитель одной из женщин, проживающих на улице Василия Сергиенка, находился дома один с ее маленькой дочерью. Мужчину задержали сотрудники полиции.

В Запорожье сожитель матери выбросил маленькую девочку из многоэтажки – СМИ - фото 2

 Напомним, в Забайкальском крае России, городе Чита, произошло убийство 9-летней девочки прямо в её квартире. Ребенка застрелил пьяный сосед, которому якобы мешал шум. Об этом сообщается в одном из местных изданий.  Перед смертью жертва жестокого убийцы записывала видео в TikTok, где рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть буйный сосед, буквально выламывая двери. На тот момент из взрослых дома никого не было, так как отец вышел в магазин, оставив детей дома одних. В это время сосед стал стучать со всей силы в дверь, пытаясь её выбить. Разъяренный мужчина бил по двери руками и ногами, матерясь при этом. На видео ребенок рассказывает, что это продолжалось уже в течение нескольких минут. Причиной тому был якобы шум, доносящийся из ее квартиры, так как в тот момент там делали ремонт.  Девочка говорила, что ей очень страшно и она не знает, что ей делать. Также на записи отчетливо слышны стуки в дверь. Это было последнее видео, снятое ребенком. Спустя 20 минут она умерла от огнестрельного ранения. 

В YouTube также было опубликован ролик под названием "Убийство моей дочурки через 20 минут после этого видео". Вероятно, его опубликовал отец убитой девочки. В описании под видео он написал, что его дочь ждала прихода подруги. Поэтому когда громкие стуки закончились, кто-то тихо постучал в дверь.


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Источник: https://t.me/c/1319040000/7206
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