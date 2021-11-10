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В западной прессе снова подтвердили: Москва продолжает концентрировать войска у границ Украины

Западные СМИ считают, что концентрация войск у украинской границы - это не просто тактический маневр России

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинская разведка молчит и не сообщает об опасности, а западные СМИ продолжают нагнетать обстановку, вновь сообщая, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска у украинских границ. Так вслед за "Washington Post" вот уже и "Bloomberg" написал о том, что Россия концентрирует свои войска около границы с Украиной. В первую очередь речь идет о танках и артиллерии, которые Москва старается сосредотачивать ночью. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно.

В западной прессе снова подтвердили: Москва продолжает концентрировать войска у границ Украины

Российские войска. Фото: belvpo.com

Политолог подчеркивает, "Bloomberg" отмечает, что в отличие от подобной концентрации войск весной, сейчас она происходит не открыто, а тайно ночью, что "можно трактовать как реальную угрозу, а не запугивание". 

"Все же, считаю, что это больше запугивание, а не риск более масштабных военных действий. Точнее – психологическое давление, чтобы и Украина, и Запад все время находились в состоянии напряжения относительно мотивов и реальности военных действий", – отметила Олеся Яхно.

По ее мнению, Россия научилась активно использовать "нишу агрессора" — и с точки зрения реальных военный действий, и с точки зрения осуществления психологического давления. Все для того, чтобы поддерживать мнение части западных элит по поводу того, что не надо раздражать Россию, что с Россией проще договориться, выполнив ее требование, нежели конфликтовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему страны НАТО в долгу перед Киевом, а потому Украину не оставят один на один с Россией. Этот сигнал также уже был дан Кремлю. Ситуация 2014-го года не повториться.



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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4309874942444224
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