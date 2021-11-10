В западной прессе снова подтвердили: Москва продолжает концентрировать войска у границ Украины

Украинская разведка молчит и не сообщает об опасности, а западные СМИ продолжают нагнетать обстановку, вновь сообщая, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска у украинских границ. Так вслед за "Washington Post" вот уже и "Bloomberg" написал о том, что Россия концентрирует свои войска около границы с Украиной. В первую очередь речь идет о танках и артиллерии, которые Москва старается сосредотачивать ночью. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политолог Олеся Яхно.

Российские войска. Фото: belvpo.com

Политолог подчеркивает, "Bloomberg" отмечает, что в отличие от подобной концентрации войск весной, сейчас она происходит не открыто, а тайно ночью, что "можно трактовать как реальную угрозу, а не запугивание".

"Все же, считаю, что это больше запугивание, а не риск более масштабных военных действий. Точнее – психологическое давление, чтобы и Украина, и Запад все время находились в состоянии напряжения относительно мотивов и реальности военных действий", – отметила Олеся Яхно.

По ее мнению, Россия научилась активно использовать "нишу агрессора" — и с точки зрения реальных военный действий, и с точки зрения осуществления психологического давления. Все для того, чтобы поддерживать мнение части западных элит по поводу того, что не надо раздражать Россию, что с Россией проще договориться, выполнив ее требование, нежели конфликтовать.

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