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В Закарпатье работники ТЦК пытались мобилизовать кришнаитов

Работники ТЦК отправили в военкомат нескольких представителей кришнаитов.

сегодня, 10:23
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попала серия видео, где представители ТЦК в городе Мукачево Закарпатской области схватили нескольких кришнаитов во время их религиозного шествия с танцами и пением мантр.

В Закарпатье работники ТЦК пытались мобилизовать кришнаитов

Кришнаиты исполняют танцы и пение. Фото из открытых источников

В сеть попали ролики, указывающие, что работники ТЦК нескольких людей в традиционной кришнаитской одежде заставили сесть в машину и отправили их в военкомат. Другие кришнаиты и окружающие, наблюдавшие за ситуацией, пытались остановить работников ТЦК. В частности, некоторые люди в толпе заявили, что кришнаиты "божьи люди", поэтому их не нужно отправлять в ТЦК и мобилизовывать на войну.

Также в социальных сетях появились видео, что отправленные в военкомат кришнаиты продолжили свои традиционные танцы и пение в ТЦК.

Согласно религиозным принципам, кришнаиты выступают против насилия и поддерживают мирное разрешение конфликтов. В результате религия запрещает им брать в руки оружие и воевать.

Несмотря на то, что в Украине существует закон об альтернативной службе для верующих, им не могут воспользоваться религиозные лица во время войны. Как указывают юристы, альтернативное прохождение службы касается срочной службы, в то время как военная служба во время мобилизации не подпадает под это понятие. Таким образом, в Украине нельзя избежать мобилизации из-за религиозных верований.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Черновицком ТЦК отреагировали на информацию о похищении волонтера людьми в военной форме. Как указали в ТЦК, волонтера отправили в военкомат для уточнения данных военнообязанного.

Также "Комментарии" писали о случае, когда работники ТЦК в Закарпатье вручили повестку 25-летнему футболисту и забрали его в военкомат. Это произошло тогда, когда закон о мобилизации 25-летних еще не вступил в силу.



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