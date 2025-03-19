В Южной Австралии массово гибнут животные: какие причины

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Кравцев Сергей
Вследствие токсичной "морской пены" на пляже Южной Австралии погибли десятки животных и начались проблемы с дыханием и помутнение зрения у нескольких серферов. Об этом сообщили местные органы здравоохранения, пишет The Telegraph.
Морская пена. Фото из открытых источников
Отмечается, что популярные места для серфинга Уайтпинга и соседний пляж Парсонс, что в 80 км к югу от Аделаиды, были закрыты в понедельник.
По данным Департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов штата, желтоватая пена на сотни метров, скорее всего, является цветением микроводорослей, которые производят токсины. Это произошло из-за длительного периода жарких и сухих температур со слабым ветром и отливами.
По словам серферов, после контакта с водой они почувствовали затуманивание зрения, зуд в глазах, кашель и тяжелое дыхание. В частности, Энтони Роуленд отметил, что после купания в воде он почувствовал себя "по-настоящему раздраженным".
Он добавил, что остатки были как "очень тяжелая, плотная, желтая пена, с небольшим количеством зеленого, скользкого, гадкого вещества".
Гейлард добавил, что они "не уверены, как долго это продлится", ведь есть риск того, что небольшой океанский прилив, который начнется в воскресенье, может привести к образованию еще большего количества пены.
В свою очередь Министерство здравоохранения Южной Австралии заявило, что о госпитализации людей в больницы из-за такого инцидента не сообщалось.
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