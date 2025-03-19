В Южной Австралии массово гибнут животные: какие причины

Вследствие токсичной "морской пены" на пляже Южной Австралии погибли десятки животных и начались проблемы с дыханием и помутнение зрения у нескольких серферов. Об этом сообщили местные органы здравоохранения, пишет The Telegraph.

Морская пена. Фото из открытых источников

Отмечается, что популярные места для серфинга Уайтпинга и соседний пляж Парсонс, что в 80 км к югу от Аделаиды, были закрыты в понедельник.

По данным Департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов штата, желтоватая пена на сотни метров, скорее всего, является цветением микроводорослей, которые производят токсины. Это произошло из-за длительного периода жарких и сухих температур со слабым ветром и отливами.

По словам серферов, после контакта с водой они почувствовали затуманивание зрения, зуд в глазах, кашель и тяжелое дыхание. В частности, Энтони Роуленд отметил, что после купания в воде он почувствовал себя "по-настоящему раздраженным".

"Это было похоже на то, когда вы вдыхаете сильнодействующее моющее средство, если вы чистите кухонную раковину или что-то подобное. Это ударило по задней стенке горла", — объяснил мужчина.

Он добавил, что остатки были как "очень тяжелая, плотная, желтая пена, с небольшим количеством зеленого, скользкого, гадкого вещества".

"Это вызывает большое беспокойство. Это необычно в таком масштабе. В это время года, когда позволяют погодные условия, мы иногда наблюдаем единичные случаи цветения, но что-то такого масштаба, безусловно, является несколько необычным", — подчеркнул главный научный сотрудник Управления по охране окружающей среды Южной Австралии Сэм Гейлард.

Гейлард добавил, что они "не уверены, как долго это продлится", ведь есть риск того, что небольшой океанский прилив, который начнется в воскресенье, может привести к образованию еще большего количества пены.

В свою очередь Министерство здравоохранения Южной Австралии заявило, что о госпитализации людей в больницы из-за такого инцидента не сообщалось.

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