Топ-5 животных, которые придерживаются строгой диеты

Человек по своей природе отличается от животного тем, что он в 21 веке всеяден. Наши зубы и пищеварительная система эволюционировали таким образом, чтобы быть приспособленными к употреблению как животной, так и растительной пищи. Тем не менее некоторые люди придерживаются различных диет. Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, что и среди животных есть те, кто соблюдают диеты. Они потребляют только определенный вид пищи.

Коала. Фото из открытых источников

Обычно животные не придерживаются жидкой диеты. Тем не менее летучие мыши-вампиры являются исключением. Это единственные млекопитающие, которые выживают исключительно за счет крови.

Биолог поделился, что летучие мыши-вампиры обитают в Центральной и Южной Америке. Они выработали целый арсенал приспособлений, позволяющих им придерживаться столь необычной стратегии питания.

Трэверс отметил, что тепловые датчики в носу помогают летучим мышам-вампирам обнаруживать вены на поверхности кожи жертвы, а острые как бритва клыки позволяют делать точные и безболезненные надрезы.

Коала — привередливый едок. Биолог напомнил, что рацион коал почти полностью зависит от листьев эвкалипта. Они имеют низкую питательную ценность и содержат токсины, что делает их трудноперевариваемыми для большинства животных.

Коалы обладают высокоадаптированной пищеварительной системой, которая включает увеличенную толстую кишку и толстый кишечник, объяснил Трэверс. Они могут перерабатывать химические вещества, содержащиеся в листьях эвкалипта и извлекать из них питательные вещества.

Более того, коалы весьма избирательны в выборе видов эвкалиптов. Биолог отметил, что это еще больше сужает рацион этих животных.

Земляной волк — гиена, которая не может жевать мясо. Земляной волк является представителем семейства гиеновых. Биолог рассказал, что он обитает в восточной и южной Африке.

Трэверс поделился, что земляные волки преимущественно питаются термитами. Они способны потреблять до 300 000 термитов за ночь, используя свои длинные и липкие языки.

Биолог объяснил, что земляные волки не могут жевать мясо. У этих животных маленькие зубы, которые слабо развиты.

Большая панда — любительница бамбука. Большие панды относятся к отряду плотоядных, но питаются исключительно бамбуком. По словам биолога, около 99% рациона панд составляет это жесткое волокнистое растение.

Трэверс рассказал, что большие панды обладают сильными челюстными мышцами, которые позволяют им легко жевать бамбук. В день они могут съесть около 40 килограммов бамбука.

Коршун-слизнеед — любитель улиток. Улиточный коршун обитает в водно-болотных угодьях Флориды и некоторых регионов Латинской Америки. Биолог поделился, что они питается почти только яблочными улитками.

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