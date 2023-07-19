В ЮАР озвучили окончательное решение по приезду Путина на саммит БРИКС

После консультаций с Москвой было принято решение, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. По этому поводу якобы было достигнуто совместное решение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис президента ЮАР.

Сирил Рамафоса и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, в конце августа в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Визит Путина на саммит до сих пор был под вопросом, продолжались долгие дискуссии на этот счет. В ЮАР до последнего пытались выйти из непростой ситуации, предлагая разные форматы проведения саммита. Озвучивалась идея проведения саммита в формате онлайн, но другие участники высказались против такой идеи. Также ЮАР предлагала Москве, чтобы вместо Владимира Путина на саммит прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Сначала Кремль напрочь отбросил такое предложение, но, исходя из озвученного решения Офиса президента ЮАР, в России все-таки решили не рисковать и согласиться, чтобы делегировать Сергея Лаврова.

Ранее издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами в непростом вопросе заграничных поездок российского диктатора Путина после ордера МУС о его аресте. В частности, обсуждался вопрос возможного визита Путина в ЮАР и Турцию.

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