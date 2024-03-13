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В Японии взорвалась после старта частная ракета со спутником

Первый в Японии запуск частной компанией ракеты со спутником завершился неудачей.

сегодня, 13:29
Автор:
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Черновалова Кристина
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Космос становится все более доступным не только для государственных, но и для частных компаний, каждый новый запуск привлекает к себе внимание общественности, науки и индустрии. Так, в среду, 13 марта, взгляды были прикованы к Space Port Kii в префектуре Вакаяма, где японская частная компания Space One предприняла амбициозную попытку отправить на орбиту свой первый спутник. Однако мечты о прорыве обернулись катастрофой вскоре после того, как 18-метровая ракета-носитель Kairos начала свой полет.

В Японии взорвалась после старта частная ракета со спутником

Частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

Согласно сообщению телекомпании NHK, через несколько секунд после старта ракеты произошел мощный взрыв. Осколки ракеты рассеялись по окрестностям космодрома, вызвав сильный пожар и подняв столбы густого дыма в небо.


Компания Space One, стремившаяся стать первым успешным частным космическим игроком в Японии, была вынуждена прервать полет. В официальном заявлении компании говорится о принятых мерах для прекращения полета, что подчеркивает сложность и риски, сопряженные с космическими пусками.

"Будет сформирована группа для расследования случившегося", — заявил гендиректор компании Масакадзу Тойота.

Сейчас ведется детальное расследование причин неудачи. Эксперты и инженеры анализируют данные, чтобы выявить корень проблемы, которая привела к такому печальному исходу. Этот случай является напоминанием о том, что путь к звездам непрост.

Ранее “Комментарии” писали, что Космическая компания Virgin Galactic, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном успешно доставила к границе космоса свой первый экипаж космических туристов и вернула их на Землю. 



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