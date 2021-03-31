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В Японии сакура зацвела раньше всего за последние 1200 лет

Сакуры в Японии с каждым годом начинают цвести все раньше, что, скорее всего, является признаком изменения климата

сегодня, 21:44
Автор:

Татьяна Веремеева

Сезон цветения вишни, традиционный признак весны в Японии, достиг своего пика в самый ранний период с тех пор, как записи начались 1200 лет назад, показывают исследования. Весна 2021 года в городе Киото достиг своего пика 26 марта, согласно данным, собранным Университетом Осаки. Об этом пишет BBC.

В Японии сакура зацвела раньше всего за последние 1200 лет

Сакуры в Японии. Фото из открытых источников

Записи из Киото начинаются в 812 году нашей эры в документах императорского двора и дневниках. В этом году город пережил необычайно теплую весну. Предыдущий рекорд здесь был установлен в 1409 году, когда сезон достиг своего пика 27 марта.

Цветение сакуры в Японии длится всего несколько дней, но их появление чрезвычайно важно как с экономической, так и с культурной точки зрения. Набор данных для сезона цветения вишни в Японии особенно ценен, потому что он уходит корнями так далеко.

Начиная примерно с 1800 года, данные свидетельствуют о том, что пиковая дата цветения в Киото постепенно смещается со середины апреля к началу месяца.

За ходом сезона цветения сакуры внимательно следят, а Японское метеорологическое агентство публикует прогнозы первых цветков и пика сезона.

В этом году сезон начался в Хиросиме 11 марта, на восемь дней раньше предыдущего рекорда, который был установлен в 2004 году, сообщает Japan Forward.

Напомним, в Мукачево расцвела самая длинная аллея сакуры в Украине. На аллее высаженно  252 сакуры, которые растут вдоль улицы Ужгородской, длина всей аллеи составляет 1371 метр. Это не единственная аллея сакур в городе. Сакуры высажены также на улицах Яна Коменского, Береговской, Маргитича, Карпенко-Карого и других.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-56574142
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