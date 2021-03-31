В Японии сакура зацвела раньше всего за последние 1200 лет

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Татьяна Веремеева
Сезон цветения вишни, традиционный признак весны в Японии, достиг своего
пика в самый ранний период с тех пор, как записи начались 1200 лет назад,
показывают исследования. Весна 2021 года в городе Киото достиг своего пика 26
марта, согласно данным, собранным Университетом Осаки. Об этом пишет BBC.
Сакуры в Японии. Фото из открытых источников
Записи из Киото начинаются в 812 году нашей эры в документах императорского
двора и дневниках. В этом году город пережил необычайно теплую весну. Предыдущий
рекорд здесь был установлен в 1409 году, когда сезон достиг своего пика 27
марта.
Цветение сакуры в Японии длится всего несколько дней, но их появление
чрезвычайно важно как с экономической, так и с культурной точки зрения. Набор
данных для сезона цветения вишни в Японии особенно ценен, потому что он уходит
корнями так далеко.
Начиная примерно с 1800 года, данные свидетельствуют о том, что пиковая
дата цветения в Киото постепенно смещается со середины апреля к началу месяца.
За ходом сезона цветения сакуры внимательно следят, а Японское
метеорологическое агентство публикует прогнозы первых цветков и пика сезона.
В этом году сезон начался в Хиросиме 11 марта, на восемь дней раньше
предыдущего рекорда, который был установлен в 2004 году, сообщает Japan
Forward.
Напомним, в Мукачево расцвела самая
длинная аллея сакуры в Украине. На аллее высаженно 252 сакуры, которые растут вдоль улицы
Ужгородской, длина всей аллеи составляет 1371 метр. Это не единственная аллея
сакур в городе. Сакуры высажены также на улицах Яна Коменского, Береговской,
Маргитича, Карпенко-Карого и других.
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