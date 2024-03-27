В Японии отказали в открытии украинского ресторана из-за борща: что произошло

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко пытался открыть ресторан в Японии. Однако японские партнеры отказали в реализации проекта, считая, что борщ — это российское блюдо. Об этом написал ресторатор в Instagram.

борщ - "русское блюдо"

В своем сообщении в Instagram, Клопотенко отметил разочарование, с которым столкнулся, но в то же время подчеркнул неизменность своих намерений по популяризации украинской кухни.

" Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: "распространено мнение, что борщ — это русское блюдо". Понятно, что люди обойдут это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами", — написал Клопотенко.

Ресторатор также отметил, что ситуация является "прекрасным примером глубины российской пропаганды".

Напомним, что в июле 2022 года украинский борщ был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, акцентируя на его значении не только как на блюдо, но и как элемент культурной идентичности украинского народа.

В ответ на эту проблематику Клопотенко и другие представители украинской гастрономической культуры продолжают свои усилия, направленные на популяризацию украинской кухни за рубежом.

Отметим, что онлайн-справочник для путешествий по традиционным блюдам TasteAtlas определил 100 лучших супов мира. В рейтинг также попал и украинский борщ, занявший 66 место. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TasteAtlas.

