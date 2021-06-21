В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут без зрителей

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Лиля Воробьева
Премьер Японии Эсихидэ Суга не исключает, что летние Олимпийские игры могут состояться без зрителей. Такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Олимпиада в Токио (фото из открытых источников)
Чиновник заявил о таких ограничениях, отвечая на вопрос журналистов в понедельник.
В сообщении говорится, что организаторы летних Олимпийских игр в этот день примут окончательное решение о допуске болельщиков на соревнования, которые начнутся в следующем месяце. Известно, что на прошлой неделе власти страны отменили в Токио чрезвычайное положение, но все еще сохраняются "квадри-чрезвычайные" ограничения до 11 июля.
Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Японии сообщили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer. В стране сообщили, что у некоторых людей, которые вакцинировались от коронавируса этим препаратом, возникло воспаление сердечной мышцы. Такую информацию распространило Министерство здравоохранения.
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