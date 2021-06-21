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В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут без зрителей

Организаторы Олимпийских игр назвали условие, при котором соревнования проведут без зрителей

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева

Премьер Японии Эсихидэ Суга не исключает, что летние Олимпийские игры могут состояться без зрителей. Такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут без зрителей

Олимпиада в Токио (фото из открытых источников)

Чиновник заявил о таких ограничениях, отвечая на вопрос журналистов в понедельник.

"Во время чрезвычайного положения в стране мы не исключаем отсутствия людей", — заявил он.

В сообщении говорится, что организаторы летних Олимпийских игр в этот день примут окончательное решение о допуске болельщиков на соревнования, которые начнутся в следующем месяце. Известно, что на прошлой неделе власти страны отменили в Токио чрезвычайное положение, но все еще сохраняются "квадри-чрезвычайные" ограничения до 11 июля.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Японии сообщили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer. В стране сообщили, что у некоторых людей, которые вакцинировались от коронавируса этим препаратом, возникло воспаление сердечной мышцы. Такую информацию распространило Министерство здравоохранения.

Следовательно, в семи пациентов в возрасте от 20 до 69 лет диагностировали миокардит или перекардит. При этом, как отмечают официальные представители профильного министерства, шестеро из них являются мужчинами. Проблемы с сердцем появились у них после того, как люди получили вторую дозу вакцины.

В профильном ведомстве уже заявили, что не имеют серьезных опасений, которые бы повлияли на безопасность программы по вакцинации населения против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Японии по состоянию на 30 мая вакцинировали уже около 9,76 миллиона граждан вакциной Pfizer.


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Источник: https://financialpost.com/pmn/business-pmn/japan-pm-says-wont-rule-out-no-spectators-at-olympics-if-tokyo-under-state-of-emergency
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