В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут без зрителей

Премьер Японии Эсихидэ Суга не исключает, что летние Олимпийские игры могут состояться без зрителей. Такие ограничения могут ввести, если в стране будет действовать чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Олимпиада в Токио (фото из открытых источников)

Чиновник заявил о таких ограничениях, отвечая на вопрос журналистов в понедельник.

"Во время чрезвычайного положения в стране мы не исключаем отсутствия людей", — заявил он.

В сообщении говорится, что организаторы летних Олимпийских игр в этот день примут окончательное решение о допуске болельщиков на соревнования, которые начнутся в следующем месяце. Известно, что на прошлой неделе власти страны отменили в Токио чрезвычайное положение, но все еще сохраняются "квадри-чрезвычайные" ограничения до 11 июля.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Японии сообщили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer. В стране сообщили, что у некоторых людей, которые вакцинировались от коронавируса этим препаратом, возникло воспаление сердечной мышцы. Такую информацию распространило Министерство здравоохранения.



Следовательно, в семи пациентов в возрасте от 20 до 69 лет диагностировали миокардит или перекардит. При этом, как отмечают официальные представители профильного министерства, шестеро из них являются мужчинами. Проблемы с сердцем появились у них после того, как люди получили вторую дозу вакцины.





В профильном ведомстве уже заявили, что не имеют серьезных опасений, которые бы повлияли на безопасность программы по вакцинации населения против коронавируса.





В Министерстве здравоохранения заявили, что в Японии по состоянию на 30 мая вакцинировали уже около 9,76 миллиона граждан вакциной Pfizer.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!