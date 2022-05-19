В вышиванке, но с грустью в глазах: Елена Зеленская показала яркое фото

Соцсети сегодня пестрят фото украинцев с разных регионов в вышиванках. Страна отмечает один из самых ярких праздников в году – День вышиванки. Как передает портал "Комментарии", своим фото по случаю праздника у себя в Instagram поделилась и Первая леди страны Елена Зеленская. К фото Елена Зеленская приложила и свои поздравления соотечественникам.

Елена Зеленская. Фото: из от крытых источников

В поздравлении Елена Зеленская вспомнила о войне, которая сегодня внесла свои коррективы в жизнь каждого украинца. Говоря о вышиванке Первая леди отметила, что кто-то этот наряд достает из шкафа и радуется, что вышиванка чудом уцелела, ведь дом полностью разрушен. А у кого-то нет больше вышиванки, как и нет родного дома. Кто-то пытается найти вышиванку в той стране, где приходится жить, потому что дома война. Кто-то оденет нарядную вышиванку в городе, где уже не слышно взрывов. Кто-то тайно оденет вышиванку, потому что оккупанты до сих пор рядом. Есть и те, кто оденет вышиванку впервые, ведь впервые почувствовали такую потребность.

"Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации", – написала Елена Зеленская, говоря о празднике во время войны.

Она добавила, что впервые все, что связано с вышиванкой теперь стало личным и трогательным.

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