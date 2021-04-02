В выходные ожидается похолодание, дождь и снег: прогноз погоды в Украине

В ближайшие выходные, 3 и 4 апреля 2021 года, в Украине похолодает и пройдут дожди. Об этом говорится в прогнозе погоды Натальи Диденко в ее Telegram-канале.

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Так, ожидаются снегопады и резкое понижение температуры воздуха. Хотя сегодня в большинстве областей Украины настоящая весенняя теплая погода.

Как пояснила Диденко, в Украине усилится влияние холодного зафронтального воздуха.

В субботу, 3 апреля, в течение дня в Украине максимальная температура воздуха составит всего 6-11 градусов тепла. Немного теплее на юге и центральных областях — от 10 до 13 градусов тепла.

Тогда как в воскресенье, 4 апреля, ночью столбики термометров опустятся до 0-2 градусов мороза. Днем предполагается температура воздуха до 6-12 градусов тепла.

Кроме того, ожидаются осадки. Так, завтра вероятны дожди в восточной части, а также в западных областях. В Карпатах может быть еще и с мокрым снегом. В других регионах осадков в субботу не ожидается.

Но в воскресенье прогнозируется на Западе дождь и мокрый снег, а в большинстве областей Украины — местами небольшой дождь. К тому же, ночью и утром 4 апреля на юге, а днем на юго-востоке возможны сильные ливни.

Напомним, появился прогноз Укргидрометцентра, где сообщается, какой будет погода в апреле этого года в Украине. По данным метеорологов, погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что и в предыдущие годы.

Как сообщалось, когда Солнце активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле будет несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность и они будут незначительными.

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