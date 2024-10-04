В ВР сообщили, что глава МСЭК Хмельнитчины оформила всей семье инвалидность

Сегодня у начальницы МСЭК в Хмельницкой области Татьяны Крупы нашли 6 миллионов долларов наличными. Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, к нему часто обращаются люди с инвалидностью и говорят, что МСЭК не дает им инвалидность или заставляют ходить туда бесконечно.

Татьяна Крупа

"А все для того, чтобы набрать 6 миллионов долларов наличными. Что любопытно. При задержании пыталась выкинуть две сумки с пачками долларов в окно. Так же как одно время выбрасывала деньги за забор другая депутат от Слуг Людмила Марченко. И, судя по той же Марченко, все у них дальше будет хорошо. Немного поговорят, выгонят из партии. А потом дальше пилить бабло", – отметил Гончаренко.

Кроме того, он сообщил, что располагает информацией о том, что Татьяна Крупа оформила членам своей семьи инвалидность.

"По моей информации, вся семья Крупы оформила инвалидность. Это значит, что их не имеют права мобилизовать, и они могут спокойно выезжать за границу. Вся семья пристроилась, спокойно живет, повсюду катается. Пока людям не дают уезжать", — отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что работники ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Также "Комментарии" рассказывали , что в ВР предположили, что "накопление" 6 млн долларов должно было длиться долго. То есть, говорит нардеп Кучеренко, об этом не могли не знать. Возникает вопрос, подчеркивает политик, почему так долго этого "не замечали" (в том числе и правоохранители) и кто наверху крышил эту схему?