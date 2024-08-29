В ВР считают, что украинцы будут массово возвращаться домой: о каких цифрах идет речь

В Верховной Раде убеждены, что большая часть украинцев, спасающихся от войны за границей, после ее завершения вернутся домой. В частности, об этом в эфире Ранок.LIVE сказал нардеп Вадим Галайчук.

Возвращение украинцев

Народный депутат утверждает, что по результатам разных исследований от 50% до 75% украинцев рассматривают вариант возвращения домой. Основной вопрос этих людей – безопасный, добавил политик.

"Трудно оценить реальные цифры, но мы знаем, что таких людей очень много. Как минимум половина точно настроена на то, чтобы возвращаться домой. Это те, кто от опросов к опросам заявляют о том, что они точно после того, как завершатся боевые действия и будут безопасно, готовы возвращаться", — сказал Галайчук.

Кроме того, по его информации, этот же процент опрошенных утверждают, что у них нет планов строить свою жизнь в той стране, где они находятся сейчас.

"Поэтому здесь мы имеем сразу этих 3-4 млн наших граждан, как минимум, точно, как говорится, клиентами программы, призванной помочь им принять это решение как можно скорее", — подытожил Галайчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения не будет применяться.

Впрочем, не верит в то, что домой вернутся столь много украинцев финансист Сергей Фурса. По его мнению, после войны одной из самых больших проблем Украины станет депопуляция, поскольку уже сейчас ощущается нехватка рабочей силы, а после завершения войны ситуация может только ухудшиться. Он подчеркнул, что вернуть всех граждан из-за границы будет невозможно, ведь люди постепенно адаптируются к жизни в других странах, таких как Германия, Португалия или Канада. По его словам, до 60-70% выехавших, скорее всего, не вернутся.





