В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза

Государственная энергокомпания "Укрэнерго" заговорила о необходимости поднятия своего тарифа на передачу электроэнергии практически в полтора раза, отметил нардеп Алексей Кучеренко.

Укрэнерго

По его убеждению, такие решения не могут быть приняты без полного аудита деятельности компании со стороны Госаудитслужбы.

"Отмечаю – никакие аудиты иностранных аудиторов, которые они делают очень поверхностно и по заказу тех, кто платит деньги, не может быть веским аргументом. Равно как и лоббистские позиции всевозможных "независимых членов" наблюдательного совета, которые просто имитируют бурную деятельность за немалые деньги. Нам с вами оплачивать этот тариф – поэтому мы имеем полное право на полный аудит!" – заявил нардеп.

По его словам, необходимо проанализировать все кредиты, безвозвратную помощь, расходы, сметы, эффективность, пиар, штатную численность, зарплаты, премии и т.п.

По процедуре, отмечает Кучеренко, слушания сначала должны пройти в самой компании, а уже после официального обращения в НКРЭКУ, которая по закону должна установить экономически обоснованный тариф на монопольный вид деятельности.

"Вот там и разберемся с эффективностью работы компании за последние годы", – отметил нардеп и пообещал придирчивую позицию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина внедряет новые стратегии для укрепления энергосистемы в условиях постоянных угроз. На фоне риска повторных атак на энергетические объекты, страна сосредотачивается на развитии децентрализованной генерации и модернизации инфраструктуры. Благодаря этому украинская энергетическая система становится менее уязвимой к внешним воздействиям.



