В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза

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Ткачик Олеся
Государственная энергокомпания "Укрэнерго" заговорила о необходимости поднятия своего тарифа на передачу электроэнергии практически в полтора раза, отметил нардеп Алексей Кучеренко.
Укрэнерго
По его убеждению, такие решения не могут быть приняты без полного аудита деятельности компании со стороны Госаудитслужбы.
По его словам, необходимо проанализировать все кредиты, безвозвратную помощь, расходы, сметы, эффективность, пиар, штатную численность, зарплаты, премии и т.п.
По процедуре, отмечает Кучеренко, слушания сначала должны пройти в самой компании, а уже после официального обращения в НКРЭКУ, которая по закону должна установить экономически обоснованный тариф на монопольный вид деятельности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина внедряет новые стратегии для укрепления энергосистемы в условиях постоянных угроз. На фоне риска повторных атак на энергетические объекты, страна сосредотачивается на развитии децентрализованной генерации и модернизации инфраструктуры. Благодаря этому украинская энергетическая система становится менее уязвимой к внешним воздействиям.
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