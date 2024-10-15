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В ВР объяснили, почему ТЦК активизировали проверки в крупных городах

Когда-то ТЦК больше работали в селах, теперь перешли в большие города, потому что в процессе мобилизации должна сохраняться справедливость

сегодня, 15:18
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Ткачик Олеся

Нет прямой зависимости между бронированием и рейдами территориальных центров комплектования (ТЦК), сообщил в эфире 24 канала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

В ВР объяснили, почему ТЦК активизировали проверки в крупных городах

Мобилизация в Украине

По его словам, этот вопрос стал актуален после принятия в 2024 году закона, внесшего изменения в процедуру мобилизации. Он подчеркнул, что когда Верховная Рада принимала изменения в мобилизацию, было решено минимизировать количество лиц, имеющих право на отсрочку, и одновременно увеличить число тех, кто может быть забронирован.

В результате, говорит нардеп, количество забронированных работников возросло, в частности среди госслужащих, работников ГСЧС и Нацполиции, которые ранее имели право на отсрочку. Однако упрощение процедуры бронирования привело к злоупотреблениям некоторых предприятий, которые превышали квоту бронированных работников. Вениславский добавил, что даже для критических предприятий квота бронирования ограничена до 50%, но из-за манипуляций ее увеличивали.

Именно поэтому президент Украины поручил провести аудит предприятий для проверки правомерности их статуса критических и возможных злоупотреблений в вопросе бронирования работников.

В крупных городах, в частности, в Киеве, активизировались проверки ТЦК, которые совместно с Нацполицией проверяют документы граждан. Военнообязанные должны иметь не только паспорт, но и документы, подтверждающие их статус военной службы, в соответствии с нормами законодательства.

Федор Вениславский отметил, что ранее мобилизация преимущественно проводилась в сельской местности, тогда как в городах, в том числе в развлекательных заведениях, жизнь бурлила. В настоящее время ТЦК активизировали свою деятельность в городских условиях, и это, по его мнению, абсолютно правильный подход к мобилизации.

"Сейчас ТЦК СП активизировались в больших городах. Я думаю, что это абсолютно правильно, потому что должен быть общий подход к мобилизации, а не так, что села фактически пусты, мужчин нет, а в городах жизнь бушует, в частности, в ночных клубах, ресторанах, развлекательных заведениях", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас на фронт легально могут мобилизовать мужчин, имеющих проблемы со здоровьем.




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Источник: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-venislavskiy-skazav-chomu-ttsk-aktivizuvalisya_n2663366
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