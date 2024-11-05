В ВР объяснили, как и сколько времени можно хранить дрова, чтобы не получить штраф

Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий украинцам хранить 30 кубометров сосновых или 15 кубометров дубовых дров для личных нужд. Об этом сообщила партия "Слуга народа", ссылаясь на одного из авторов законопроекта №9665 Максима Павлюка.

Дрова на зиму

Павлюк уточнил, что новые правила фактически начнут действовать со следующего отопительного сезона. Он также подчеркнул, что законопроект направлен не против обычных граждан, использующих дрова для отопления своих домов, а против незаконных лесорубов и нелегальных пилорам, которые наживаются на нелегальной древесине.

Депутат развеял слухи о якобы запрете хранения дров для личных нужд без документов, появившихся в отдельных СМИ, назвав их "откровенной ложью".

"Лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон и даже несколько с запасом", — отметил Максим Павлюк.

Павлюк также пояснил, что для привлечения к уголовной ответственности стоимость хранимых дров должна превышать 30 тысяч гривен, что эквивалентно 30 кубометрам сосны или 15 кубометрам дуба.

Если кто-то уже заготовил больше дров, депутат заверил, что поводов для волнения нет, ведь закон не действует обратно во времени, и полиция не может требовать документы на дрова, купленные до его вступления в силу.

По словам Павлюка, цель закона — не контролировать дрова в частных хозяйствах, а предотвратить незаконный оборот древесины и сохранить природные ресурсы, приблизив украинское законодательство к европейским стандартам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , согласно новому законопроекту, если человек дома хранит дрова более чем на 30 тыс грн, ему грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму — штраф от 34 тыс грн. за хранение дров без документов.

Также "Комментарии" рассказывали , как подтвердить законность дров.



