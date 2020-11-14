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В воскресенье в Украине будет по-ноябрьски пасмурно и прохладно

Для жителей некоторых районов страны понадобятся зонты

сегодня, 19:12
Автор:

Дмитрий Симоненко

Погода в Украине в воскресенье, 15 ноября, будет по-ноябрьски холодной и пасмурной. К тому же, в центре и на севере страны пройдут дожди, а в некоторых районах даже снег. Но жители большинства районов Украины еще пока могут насладиться прогулкой — в большинстве областей погода будет сухая. Температура воздуха не поднимется выше +4 — 8 градусов, за исключением Одессы и Закарпатья — тут будет совсем тепло — до + 10 градусов Цельсия. В столице Украины ожидается дождь, максимальная температура воздуха составит 8 градусов тепла.

В воскресенье в Украине будет по-ноябрьски пасмурно и прохладно

Завтра по народному календарю "Житницы" — день исполнения желаний. Кроме того, в старину верили, что если 15 ноября купить новую одежду, то она прослужит очень долго. Конечно, локдаун на выходных лишает возможности "шоппинга", но ведь еще есть интернет. Так что завтрашний день можно провести с пользой и удовольствием. А пасмурность на всей территории Украины завтра по народной примете сулит скорое потепление.

В воскресенье в Украине будет по-ноябрьски пасмурно и прохладно - фото 2

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Источник: https://meteo.gov.ua/
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