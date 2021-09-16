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В Виннице учительницу обвиняют в развращении несовершеннолетнего мальчика: подробности

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева

В городе Винница правоохранители начали расследование о развращении маленького мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

В Виннице учительницу обвиняют в развращении несовершеннолетнего мальчика: подробности

Вероятно развращение могло происходить в 2018-2019 годах (фото из открытых источников)

Сейчас полицейские  проверяют действительно ли педагог одной из городских школ три года назад выбрала объектом для своих развратных действий своего маленького ученика.

Данные об этом преступлении занесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Расследуется уголовное производство и работники полиции проверяют при каких обстоятельствах стали возможными эти антиморальные действия школьного педагога, в результате которых пострадала психика маленького ученика.

Санкция статьи за развращение несовершеннолетних детей предусматривает 5 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Виннице жестоко убили молодую девушку. В Виннице жестоко убили 20-летнюю жительницу Тульчинского района. Как стало известно, инцидент произошел 25 августа в помещении летней кухни местной жительницы, в которой потерпевшая снимала комнату. Сообщается, что на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные раны. С целью установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему, правоохранители провели ряд оперативных и розыскных мероприятий, осуществили поквартирный обход, проанализировали вещественные доказательства, которые были найдены на месте инцидента, а также получили информацию о подозреваемом. Оперативным путем сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Жмеринского района.


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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/novini/za-faktom-vchinennya-rozpusnix-dij-shhodo-malolitnoji-ditini-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya/
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