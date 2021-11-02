В Верховной Раде растет напряжение: почему жизненно важный законопроект могут провалить

Законопроект могут не принять, фото из открытых источников

В Верховной Раде депутаты оппозиционных фракций и групп собрали 150 подписей, чтобы провести внеочередное заседание и рассмотреть важный документ — законопроект №5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Ситуация напряженная, ведь только несколько депутатов" Слуга народа" поддержали такое решение. Как сообщает корреспондент "Комментариев", пообщались с журналистами депутаты оппозиции на эту тему.

Речь идет о срочном принятии законопроекта об обеспечении больниц кислородными концентраторами, которые позволят больницам иметь запасы кислорода для больных и уменьшит спрос украинских больниц на кислород в баллонах.

Как рассказал депутат "Европейской солидарности" (ЕС) Артур Герасимов сейчас в больницах из-за вспышки заболеваемости ситуация с кислородом является критической.

"Хочу сообщить, что сейчас партия "Голос" и ЕС инициирует срочную встречу у спикера, чтобы этот законопроект был принят в течение часов, а не месяцев. Также хочу поблагодарить фракции "Батькивщина", ОПЗЖ, группу "За будущее", "Доверие" и тем "слугам", которые не побоялись подписать обращение для проведения внеочередного заседания. Хотя, по моей информации, была команда ни в коем случае не подписывать. Спасибо всем, кто болеет не за рейтинг, а за людей", — подчеркнул Герасимов.

Депутат "Голоса" Инна Совсун подчеркнула, что законопроект был подан еще полгода назад и все знали, какая будет проблема с кислородом осенью, слышали прогнозы эпидемиологов, однако не принимали законопроект.

"Всю эту информацию игнорировали власти. Мы общались с премьером, с министром Минздрава, министром финансов, указывали, что будет беда с кислородом. Мы не можем в дальнейшем игнорировать тот факт, что с кислородом есть проблема. Мы читаем каждый день, как врачи переводят пациентов из одной больницы в другую. Мы слышим сообщения, что правительство закупает кислород в Польше. Это признак абсолютной катастрофы в системе снабжения кислорода в Украине", — отметила Совсун.

По ее словам, Минздрав еще в начале осени обратился с просьбой к правительству выделить 1,1 млрд грн, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода в украинских больницах. Однако правительство только через месяц выделило треть от суммы на нужды медиков. Поэтому депутаты оппозиции всеми силами пытаются сделать так, что законопроект приняли в парламенте.

"Конечно, закон не гарантирует того, что кислород появится уже завтра, но у правительства должен быть четкий план и четкое понимание того, как выходить из этого кризиса, в котором мы сейчас находимся. Надеюсь, что "Слуга народа" проголосуют за этот законопроект ", – добавила нардеп.

Однако неизвестно, примут ли сегодня законопроект, ведь большинство не поддерживают его принятие.

Как сообщал портал "Комментарии", в 12 областях не хватает кислорода.







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