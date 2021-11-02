В Верховной Раде растет напряжение: почему жизненно важный законопроект могут провалить

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Козлова Альбіна
Законопроект могут не принять, фото из открытых источников
В Верховной Раде депутаты оппозиционных фракций и групп собрали 150 подписей, чтобы провести внеочередное заседание и рассмотреть важный документ — законопроект №5460 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Ситуация напряженная, ведь только несколько депутатов" Слуга народа" поддержали такое решение. Как сообщает корреспондент "Комментариев", пообщались с журналистами депутаты оппозиции на эту тему.
Речь идет о срочном принятии законопроекта об обеспечении больниц кислородными концентраторами, которые позволят больницам иметь запасы кислорода для больных и уменьшит спрос украинских больниц на кислород в баллонах.
Как рассказал депутат "Европейской солидарности" (ЕС) Артур Герасимов сейчас в больницах из-за вспышки заболеваемости ситуация с кислородом является критической.
Депутат "Голоса" Инна Совсун подчеркнула, что законопроект был подан еще полгода назад и все знали, какая будет проблема с кислородом осенью, слышали прогнозы эпидемиологов, однако не принимали законопроект.
По ее словам, Минздрав еще в начале осени обратился с просьбой к правительству выделить 1,1 млрд грн, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода в украинских больницах. Однако правительство только через месяц выделило треть от суммы на нужды медиков. Поэтому депутаты оппозиции всеми силами пытаются сделать так, что законопроект приняли в парламенте.
Однако неизвестно, примут ли сегодня законопроект, ведь большинство не поддерживают его принятие.
Как сообщал портал "Комментарии", в 12 областях не хватает кислорода.
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