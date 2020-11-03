В Верховной раде призвали судей КСУ сложить полномочия

Во время пленарного заседания Верховной рады Украины, народные депутаты — представители разных фракций и групп призвали судей КС сложить полномочия по собственному желанию или немедленно подать в отставку.

Это касается тех судей, которые поддержали решение №13-р/2020 Конституционного суда от 27 октября 2020 года. Оно повлекло за собой влияние на часть антикоррупционного закона и поставило под сомнение множество международных обязательств Украины. Депутаты отметили важность работы судей в КСУ и призвали принять меры для восстановления действенности его функционирования с учетом выбранного Украиной европейского и евроатлантического курса.

Напомним, что в связи со скандальным решением судей, под зданием КСУ состоялись акции протестов. Участники митинга принесли к зданию КС чемоданы для судей и "билет в Ростов" с изображением экс-президента Украины Виктора Януковича. Также активисты забрасывали учреждение презервативами, фаерами и дымовыми шашками.

"Комментарии" также сообщали об условиях, при которых судьи Конституционного суда пойдут в отставку.





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