В Верховной Раде предложили значительно увеличить выплаты при рождении детей

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, нацеленный на усиление поддержки семей при рождении ребенка.. Основной акцент предложения — увеличение финансовой поддержки для новорожденных, что является крайне важным в контексте сокращения рождаемости, наблюдаемого в Украине на протяжении последних десятилетий.

Увеличение помощи при рождении ребенка в Украине

Согласно действующему закону, размер выплат при рождении ребенка установлен на уровне 41 тыс. 280 грн. Эта сумма не пересматривалась с 1 июля 2014 года. В соответствии с текущим порядком, родители получают единовременно 10 тыс. 320 грн, а оставшуюся часть суммы — в виде ежемесячных выплат в размере 860 грн на протяжении следующих 36 месяцев.

Новый законопроект предлагает коренным образом изменить подход к размеру выплат, связывая их с прожиточным минимумом для детей в возрасте до шести лет, актуальным на момент рождения ребенка. В результате, помощь при рождении первенца составит эквивалент 150 прожиточных минимумов, для второго ребенка — 100, а для третьего и каждого последующего — 50 прожиточных минимумов. Единовременная выплата в двадцатикратном размере прожиточного минимума будет производиться сразу после рождения ребенка, а остальные средства будут распределены равными частями на протяжении 36 месяцев.

Кроме увеличения финансовой поддержки, законопроект предусматривает введение единовременной натуральной помощи "пакет малыша", которая должна быть предоставлена семье в течение 30 дней с момента рождения ребенка.

Эти меры призваны не только обеспечить более эффективную поддержку семьям с новорожденными, но и стимулировать рост рождаемости в Украине, где за последние десять лет наблюдалось сокращение числа рождений на 40%.