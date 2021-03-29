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Главная Новости Общество события В Венесуэле предложили нефть в обмен на вакцины от коронавируса
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В Венесуэле предложили нефть в обмен на вакцины от коронавируса

В стране готовы поставлять нефть в обмен на вакцины

сегодня, 11:30
Автор:

Лиза Снисар

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил платить нефтью за вакцины от коронавируса Covid-19. Об этом он заявил во время выступления на государственном телевидении в понедельник, 29 марта, и в своем Twitter.

В Венесуэле предложили нефть в обмен на вакцины от коронавируса

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

"У Венесуэлы есть нефтяные суда и клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", — сказал Мадуро.

Отметим, что на сегодня Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция также вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о получении вакцин через механизм COVAX. При этом на прошлой неделе власти Венесуэлы заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте до 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Отметим, что Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины. При этом Бретон добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

Также "Комментарии" сообщали о заявлении президента Владимира Зеленского об отсутствии оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным "оружием" против препарата.


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Источник: https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1376370303190831105
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