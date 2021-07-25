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В Валковской ОТГ медикам три месяца не выплачивали зарплату

Кто ответит за такую “работу” местных властей и почему должны страдать люди?

сегодня, 16:57
Автор:

Станислав Молчанов

Валковские медики стали заложниками недобросовестной работы менеджмента больницы. 

В Валковской ОТГ медикам три месяца не выплачивали зарплату

В Валковской ОТГ медикам не платили заработную плату

Уже третий месяц в Валковской ОТГ Харьковской области медицинскому персоналу не выплачивается заработная плата. В ситуацию вмешалась областная власть. Рабочая группа из представителей Харьковской облгосадминистрации и областного совета, посетив Валковскую ЦРБ, выяснила интересные детали. 

После децентрализации обеспечение деятельности больниц в районах легло на плечи местных ОТГ и НСЗУ. Только в этом году из бюджета местного ОТГ, главой которой является представитель ПП “Блок Светличной “Разом” Скрипниченко Валерий Владимирович, на содержание больницы было выделено 12 млн гривен. Как расходовались эти деньги и почему не смогли погасить задолженность по зарплатам медикам в размере 6 млн.гривен — предстоит выяснить специальной комиссии при Харьковской облгосадминистрации.  

Еще один интересный факт — это приоритет расходования средств. Директор больницы Богдан Носатов в первую очередь закрывал финансовые обязательства по коммерческим договорам, а не долги по заработной плате медицинскому персоналу.

Кроме этого представитель НСЗУ Дмитрий Кущ на сегодняшнем совещании в Валковской ЦРБ отметил, уменьшение доходов медицинского учреждения в том числе произошло из-за неорганизованности менеджментом больницы ввода электронных данных о приеме пациентов, что является основным условием для выплат от НСЗУ.

По закону директора больницы назначает местная ОТГ, Валковскую возглавляет ставленник Светличной. И вместо того, чтобы найти решение в созданной своими же действиями ситуации: взыскать дополнительные средства из местных ресурсов или обратиться к центральным органам власти, местное руководство  не придумало ничего лучше, как подстрекать медицинский персонал на проведение митингов и забастовок. 

После выезда на место главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук вопрос с выплатой долгов по заработной плате удалось решить.

Помощь оказало  правительство, а также министр здравоохранения Виктор Ляшко. Кабмин принял постановление о выделение дополнительных средств из госбюджета. 

Но кто ответит за такую “работу” местных властей и почему должны страдать люди? Это еще предстоит выяснить областной власти и правоохранительным органам.


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