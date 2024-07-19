В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": как в движении зарядить телефон (маршруты)

На фоне отключений света в Украине большинство граждан столкнулись с проблемой того, где и как заряжать мобильные телефоны. В "Укрзализныце" напомнили, что у них есть ряд поездов с такой опцией. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укрзализныця" у себя в Facebook.

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Как отметили в компании, есть список "электричек несокрушимости" с USB и Typ-C портами после модернизации. Там можно зарядить портативные гаджеты или просто во время движения включить USB вентиляторы.

На каких маршрутах это можно сделать:

Краматорск – Лозовая;

Васильков – Киев (2 состава – ЭПЛ9Т и ЕР9М);

Святошино — Клавдиево, Тетерев;

Фастов – Чернигов (EД-9М);

Роток – Киев;

Коростень – Винница;

Полтава – Гребенка; Полтава – Кременчуг (3 состава – 2 ЕР9М и ЭПЛ9Т);

Днепр Сити Экспресс курсирует три состава ЭПЛ2Т;

Одесса – Подольск (2 состава ЕР9Є);

Львов – Ужгород; Львов – Мукачево (курсируют модели поездов ЕР2 и ЭПЛ2Т);

Ровно – Львов.

Читайте на портале "Комментарии" — "Укрзализныця" обновила услуги для военнослужащих, добавив больше поездов в список для приоритетного бронирования. Это решение призвано помочь военным быстрее и удобнее добираться до места службы и обратно домой.

В компании сообщили, что начиная с 8 июля военные могут забронировать билеты за пять дней до поездки и даже в день отправления. Это изменение должно помочь многим, кто до сих пор сталкивался с трудностями при покупке билетов в последний момент.



