В УЗ опровергли фейки о прекращении движения поездов на востоке

Представители АО "Укрзалізниця" опровергли информацию о том, что поезда перестали курсировать в Мариуполь и другие города Востока. Поскольку в телеграмм-каналах было распространено сообщение об отмене властями пассажирских перевозок из восточных областей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".



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Там уточнили, что в настоящее время изменен только маршрут пригородного поезда сообщением Лантратовка – Кондрашовская-Нова – Лантратовка. Поезда в населенные пункты, расположенные на подконтрольной правительству территории, продолжают курсировать по графику, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянскую и другие города востока Украины.

Ажиотажа с билетами нет, говорят в пресс-службе, и добавляют, что нет увеличения количества желающих покинуть восток страны. Поэтому украинцев просят доверять только проверенным источникам и официальным сайтам.

По состоянию на 17:00 23 февраля, боевики вооруженных формирований с временно оккупированной территории 59 раз обстреливали позиции военных и гражданские объекты, зарегистрировано 54 выстрела из тяжелого вооружения: "Градов", станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, один получил боевую травму.

Как сообщал портал "Комментарии", на железной дороге решили изменить расписание движения поезда в связи с обострением ситуации на востоке Украины и обстрелами со стороны террористических группировок на временно оккупированных территориях Украины. С 22 февраля поезд не будет ездить из-за гонки Кондрашивская-Нова – Новый Айдар.

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