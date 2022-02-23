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В УЗ опровергли фейки о прекращении движения поездов на востоке

Поезда в населенные пункты восточных областей курсируют в штатном режиме

сегодня, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Представители АО "Укрзалізниця" опровергли информацию о том, что поезда перестали курсировать в Мариуполь и другие города Востока. Поскольку в телеграмм-каналах было распространено сообщение об отмене властями пассажирских перевозок из восточных областей. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В УЗ опровергли фейки о прекращении движения поездов на востоке

Фото иллюстративное / Pixabay

Там уточнили, что в настоящее время изменен только маршрут пригородного поезда сообщением Лантратовка – Кондрашовская-Нова – Лантратовка. Поезда в населенные пункты, расположенные на подконтрольной правительству территории, продолжают курсировать по графику, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянскую и другие города востока Украины.

Ажиотажа с билетами нет, говорят в пресс-службе, и добавляют, что нет увеличения количества желающих покинуть восток страны. Поэтому украинцев просят доверять только проверенным источникам и официальным сайтам.

По состоянию на 17:00 23 февраля, боевики вооруженных формирований с временно оккупированной территории 59 раз обстреливали позиции военных и гражданские объекты, зарегистрировано 54 выстрела из тяжелого вооружения: "Градов", станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, один получил боевую травму.

Как сообщал портал "Комментарии", на железной дороге решили изменить расписание движения поезда в связи с обострением ситуации на востоке Украины и обстрелами со стороны террористических группировок на временно оккупированных территориях Украины. С 22 февраля поезд не будет ездить из-за гонки Кондрашивская-Нова – Новый Айдар.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/im?p=g597936883
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