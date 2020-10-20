В условиях ухудшения ситуации с COVID-19 здания Минэкономики продолжают добросовестно обслуживаться - ГП «ИНЖЕКСБУД»

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Станислав Молчанов
В условиях значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине государственное предприятие "ИНЖЕКСБУД" продолжает предоставлять услуги Министерству экономики по уборке двух зданий в Киеве общей площадью около 20 тыс. кв.м. Об этом рассказал директор госпредприятия Мирослав Николенко.
Здания Минэкономики продолжают добросовестно обслуживаться
Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в нашей стране в очередной раз превысила 5000 человек в сутки, растет количество смертельных случаев. Среди больных — значительная часть государственных служащих, в том числе и работников центральных органов исполнительной власти.
Отметим, что согласно выписке из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) от 06.08.2019 года основным видом экономической деятельности ГП "ИНЖЕКСБУД" является комплексное обслуживание объектов.
Госпредприятие предоставляет услуги по обслуживанию домов и территорий. При этом работники предприятия обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и в случае необходимости проходят соответствующий медицинский контроль и обзор.
Напомним, Минздрав назвал четыре уровня опасности из-за COVID-19.
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